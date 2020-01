11 jaar later: 'Octomom' deelt foto van achtling LV

29 januari 2020

11u32

Bron: ANP 0 Showbizz Nadya Suleman, die in 2009 de bijnaam Octomom kreeg nadat ze was bevallen van een achtling, heeft een foto gedeeld van de elfde verjaardag van de kinderen. Haar jongste kinderen vormen de enige achtling die in de VS is geboren waarvan alle kinderen zijn blijven leven.

Suleman werd rond de geboorte van haar kinderen een mediapersoonlijkheid. In eerste instantie was dat vooral vanwege het medische debat over de praktijken van haar fertiliteitsarts. Die plaatste twaalf embryo’s terug na een IFV-behandeling, waarvan er dus acht resulteerden in een geboorte. De bewuste arts raakte later zijn bevoegdheid kwijt.

Nadat Suleman in een aantal talkshows was verschenen waarbij ze de bijnaam Octomom kreeg, bleek dat zij als alleenstaande moeder al zes kinderen had. Toen ze op televisie aangaf in de bijstand te zitten, werd ze bedreigd en werd onder meer haar auto vernield. Ze raakte daarna nog een aantal keer in opspraak doordat ze aan de slag ging als stripper en porno-actrice, en vanwege een zaak tegen haar rond uitkeringsfraude.

11de verjaardag

Maandag plaatste Suleman een foto van haar achtling, met daarbij de tekst: “Van harte voor mijn prachtige engeltjes. Jullie zijn de liefste en zorgzaamste mensen die ik ooit heb gekend. Woorden komen tekort om uit te drukken hoe dankbaar ik ben dat ik jullie moeder mag zijn.”

In een mogelijke verwijzing naar de tragedie rond basketballer Kobe Bryant in haar thuisstaat Californië, schrijft Suleman: “Door recente tragische gebeurtenissen realiseren we ons weer even hoe fragiel, onzeker maar dierbaar het leven is. Jullie zijn mijn wondertjes, en ik hou van jullie met heel mijn hart. Fijne verjaardag Noah, Maliyah, Nariyah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah en Makai.”