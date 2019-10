11,8 miljoen euro winst: André Rieu verdient meer dan ooit met zijn muziek TDS

22 oktober 2019

08u56

Bron: Financieele Dagblad 1 Showbizz Het gaat duidelijk goed met de carrière van André Rieu (70). De Nederlandse violist heeft over het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van ruim 11,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de openbare jaarrekeningen van het bedrijf van Rieu, die Het Financieele Dagblad opvroeg bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Hoewel de violist in 2017 nog een nettowinst van 7,2 miljoen euro wist te verzilveren, is dat intussen opgelopen tot ruim 11,8 miljoen euro. André gaat er dan ook op alle vlakken op vooruit: de opbrengsten die uit concerten voortkomen stegen met bijna 4 miljoen naar een totaal van 16,7 miljoen. Ook in het buitenland scoort de Nederlander met zijn muziek: dankzij een tour door Amerika en verschillende optredens in Mexico en Chili zag Rieu zijn buitenlandse concertinkomsten stijgen van 8,5 miljoen euro naar 14,9 miljoen euro.

André wordt inmiddels al jaren als één van de meest succesvolle artiesten ter wereld beschouwd. Doorheen zijn carrière verdiende André al meer dan 493 miljoen euro. Hij doet beter dan veel wereldsterren, vooral dankzij de uitzonderlijke successen van zijn tournees. Tijdens de afgelopen zomer stond André wereldwijd op de tweede plaats in een ‘Billboard’-rangschikking van artiesten die het meest verdienen aan hun tournee. Hij moest enkel Ed Sheeran voor laten gaan.