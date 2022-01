100.000ste bezoeker voor nieuwe ‘Nachtwacht’-film: “Best bekeken Vlaamse film van 2021"

Daarmee is deze derde film van ‘Nachtwacht’ de best bekeken Vlaamse film van 2021. De prent, met Giovanni Kemper, Celine Verbeeck en Louis Thyssen in de hoofdrollen, ging op 11 december 2021 in première. “We vinden het enorm fijn dat zo veel jonge (en oudere) bezoekers komen kijken naar onze derde film in de bioscoop! 100.000 is een speciaal en mooi getal dus daar zijn wij heel fier op”, laten de drie hoofdrolspelers weten.