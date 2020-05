10 vragen aan Jelle Cleymans en Jonas Van Geel: “Voor elk optreden drinken we een gin-tonic” Christophe D'Huysser

14 mei 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Al 23 jaar zijn Jelle Cleymans (34) en Jonas Van Geel (35) bevriend, maar nu pas hebben ze een eerste plaat uit als het duo Cleymans & Van Geel. Weekblad Story schotelde het duo tien snelle vragen voor.

Wat is jullie favoriete nummer op deze plaat?

Jonas: Dan ga ik voor ‘Lopen’. Qua rock-’n-rollgehalte en snelheid leunt dat naar mijn gevoel het dichtst aan bij Cleymans & Van Geel. Er zit veel power in.

Jelle: Ik vind dat een heel moeilijke, maar ik ga voor hetzelfde nummer als Jonas. Ook omdat de tekst van ‘Lopen’ van mijn hand is. Het gaat over iemand die ernaar verlangt om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Iets wat dezer dagen zeer herkenbaar is...

Waaraan ergeren jullie je bij mekaar?

Jonas: De onder-de-kerktorenmentaliteit van Jelle kan me weleens storen. Soms moet hij wat verder kijken dan zijn eigen omgeving.

Jelle: Aan de vele sms’en die Jonas altijd stuurt terwijl alles al duidelijk is afgesproken. Dat kan oplopen tot tien berichten om toch nog eens te checken (lacht).

Wanneer heb je voor het laatst een traantje weggepinkt?

Jonas: Dat moet bij iets van mijn zoon Charlie zijn geweest. Of bij een aflevering van ‘Topdokters’. Ja, ik ween veel te snel. Ik ben een emotioneel kieken (lacht).

Jelle: Ik heb net nog een traantje weggepinkt bij een aflevering van ‘Unorthodox’ op Netflix. De reeks gaat over een joods-orthodox meisje dat beslist om uit de gemeenschap te stappen. Ik vond dat een heel aangrijpend en menselijk verhaal, het ontroerde mij. Nochtans ween ik nauwelijks nog. Dat is weggeëbd met de jaren.

Een van de nummers heet ‘Heimwee’. Waarnaar verwijst dat gevoel voor jullie?

Jonas: Naar vroeger – toen er geen zorgen waren en je alleen maar het leven moest leven dat je leidde. Maar die tijd is helaas voorbij.

Jelle: Naar opnieuw kind zijn, en onbevangen. Als kind denk je niet na over alles, iets wat ik nu wel altijd doe. Dat onbezorgde mis ik soms wel.

De opvallendste titel op het album is ‘Baywatch begint’. Welke bekende vrouw willen jullie weleens op een strand zien?

Jonas: Mijn eigen vrouw, Evelien Bosmans. Omdat het al veel te lang geleden is dat ik haar nog eens in bikini op een strand heb gezien.

Jelle: Doe mij dan maar Bieke Ilegems. Een vrouw met de nodige ervaring en prachtige looks. Daar kan een ventje van 34 nog iets van leren.

Wat verkies je: alleen of met twee?

Jonas: Met twee, zeker in deze tijden. Ik mag er niet aan denken dat ik in deze tijden alleen zou zijn. Ik zou me zo eenzaam voelen...

Jelle: Dat is een moeilijke. Ik ben graag alleen, maar juist daarom is het ook fijn om af en toe met z’n tweeën te zijn. Toch kies ik voor het eerste: alleen moet ik mij niets aantrekken van anderen en kan ik gewoon mijn zin doen.

Wat bewonderen jullie het meest in de ander?

Jonas: Jelle zijn vakmanschap. Alles wat hij doet, doet hij met veel passie, en wat hij aflevert, is ook nog eens ontzettend goed.

Jelle: Jonas zijn doorzettingsvermogen. Hij geeft nooit op, ik durf al veel sneller de handdoek in de ring te gooien.

Wat staat er op jullie rider wanneer jullie optreden?

Jonas: We zijn The Beatles niet, maar normaal gezien staat er wel altijd een glas gin-tonic op. Gewoon omdat we dat heel lekker vinden.

Jelle: We vinden het fijn om één glas te drinken voor we beginnen. Dat is ook het enige moment dat ik drink voor ik werk, verder doe ik dat nooit. Maar bij optredens met Cleymans & Van Geel is dat aangenaam, je speelt net iets relaxter.

Hoe sportief zijn jullie?

Jonas: Vrij sportief. Ik probeer regelmatig te boksen en heb net een fiets gekocht. Check!

Jelle: Bij mij gaat dat altijd in golven, maar nu met het coronavirus ben ik erin geslaagd om weer regelmatig op de fiets te zitten. Soms doe ik zelfs ritten van 60, 70 of 80 km. Ja, het gaat de goede kant uit.

Jonas, jij bent de papa van Charlie, Jelle, jij bent zijn peter. Welke levenswijsheden willen jullie hem zeker meegeven?

Jonas: Op dit moment ben ik daar nog niet mee bezig. Het gaat bij Evelien en mij vooral nog over de fundamentele dingen: goed slapen, goed eten... Ik ben nu vooral benieuwd wat Jelle hierop gaat antwoorden (lacht).

Jelle: Ik wil Charlie proberen mee te geven dat hij erg moet genieten van het moment, en kleine dingen. Die twee zijn vaak met mekaar verweven. Ik hoop dat hij ziet hoe mooi het leven is en dat je niet veel moeite moet doen om die schoonheid te ontwaren. As ik hem dat kan meegeven, zal ik een fiere peter zijn.

