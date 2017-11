10 miljoen dollar extra om Kevin Spacey te vervangen: bekijk hier de trailer van de nieuwste film van Ridley Scott DBJ

19u54

Bron: ANP 0 REUTERS FILE PHOTO: 71st Tony Awards Arrivals New York City, U.S., 11/06/2017 - Actor Kevin Spacey. REUTERS/Eduardo Munoz Alvarez/File Photo Showbizz Producent Sony heeft een nieuwe trailer gelanceerd van 'All the Money in the World', de laatste film die acteur Kevin Spacey heeft gedraaid. Ook in de nieuwe trailer werd Spacey vervangen voor acteur Christopher Plummer.

Eerder maakte regisseur Ridley Scott al bekend dat hij de opnames met Spacey opnieuw ging draaien met veteraan Christopher Plummer. Dat de film met kerst in de bioscopen te zien moet zijn, vormde geen bezwaar voor Scott. Spacey viel uit de gratie nadat meerdere mannen hem hadden beticht van seksueel ongepast gedrag.

De extra opnames kosten pakweg 10 miljoen dollar, stellen Amerikaanse media. Het drama vertelt over de ontvoering van de kleinzoon van oliebaron J.P. Getty in de jaren zeventig. De oude Getty weigerde in eerste instantie het losgeld te betalen; pas toen de ontvoerders het oor van de tiener afsneden en opstuurden, ging Getty overstag. Spacey speelde de rol van de oliebaron.

Oscar

Eerder maakte ook zender Netflix al bekend de opnames van het zesde seizoen van hitserie 'House of Cards' stil te leggen vanwege de onthullingen over hoofdpersoon en producent Spacey. Het is nog onduidelijk wat er met die serie gaat gebeuren.

In de wandelgangen wordt regisseur Ridley Scott al getipt voor een Oscar voor zijn opmerkelijke besluit de opnames van Spacey opnieuw te maken.