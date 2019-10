Exclusief voor abonnees 10 jaar na de plotse dood van Felice: “Met hem is ook een remake van ‘Het Swingpaleis’ gestorven” SS en VVDW

09 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Tien jaar geleden overleed Dré Steemans. Als Felice was hij twintig jaar lang een van de geliefde boegbeelden van de VRT. In 2006 stapte hij over naar SBS, waar hij programma’s als ‘Can You Duet’ presenteerde voor VT4 en VIJFtv.

Het nieuws sloeg in als een bom, tien jaar geleden: amper acht dagen na zijn 55ste verjaardag was Dré Steemans overleden aan een hartstilstand. Hij werkte toen al drie jaar voor SBS, maar vooral zijn carrière bij de openbare omroep zal bij veel mensen een belletje doen rinkelen. Zijn debuut maakte hij in 1985 op Radio 2, waar hij in ‘Het genootschap’ zijn typetje Felice Damiano introduceerde, inclusief Italiaans accent. De mondige kapper uit Eisden-Maasmechelen werd al snel molto popolare, en Felice verkaste naar televisie, waar hij furore maakte met de talkshow ‘Incredibile’, als gastheer van het superpopulaire ‘Het Swingpaleis’ en natuurlijk als presentator van het kookprogramma ‘1000 seconden’ met Herwig Van Hove. Hij stond ook mee aan de wieg van Radio Donna.

Dré was meer dan tien jaar samen met zijn partner Jo Steutelings, en die trof hem op 9 oktober 2009 dood aan in zijn slaapkamer. Pogingen van een MUG-arts om Dré te reanimeren waren tevergeefs. Hij werd, op eigen wens, begraven in intieme kring.

Enkele ‘Swingpaleis’-gezichten blikken vandaag terug op hun collega.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

