10 jaar na de dood van Felice mist partner Jo hem nog steeds: "Er is iemand nieuw, maar de pijn om Dré gaat niet weg"

08 oktober 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Deze week is het tien jaar geleden dat Dré Steemans overleed, beter bekend als tv-figuur Felice. “Die mooie jaren met hem, die kan en wil ik niet uitwissen”, zegt zijn laatste levenspartner Jo Steutelings (48).

Felice stierf op 9 oktober 2009 - een week na zijn 55ste verjaardag - in zijn slaap aan een hartstilstand. Daags tevoren was hij nog bij de cardioloog geweest, die hem gezond verklaarde. In de jaren 80 presenteerde Felice de talkshow ‘Incredibile’, maar het bekendst is hij van het iconische kookprogramma ‘1000 Seconden’ en van ‘Het Swingpaleis’. Op het einde van zijn carrière stapte hij over naar SBS, waar hij nog enkele programma’s presenteerde op VT4 en VIJFtv.

Rustige man

“Tien jaar is lang, maar ook heel kort”, zegt zijn toenmalige levenspartner Jo Steutelings (48). “De pijn gaat niet weg, natuurlijk. En doordat Dré een publiek figuur was, duikt zijn naam nog weleens op.”

Vind jij daar troost in? Of is het net extra pijnlijk?

Ik had een relatie met de privépersoon Dré, een rustige man die mijlenver af stond van het typetje en de entertainer Felice. Als ik een fragment zie uit één van zijn talkshows of zijn liedjes op de radio, heb ik daar geen slecht gevoel bij.

Het betekent dat hij nog niet vergeten is.

Klopt, ik weet dat Sven Ornelis bijvoorbeeld al eens een recept van Dré op zijn foodblog heeft geplaatst. En als oudere coryfeeën sterven, worden vaak fragmenten uit zijn talkshow ‘Incredibile’ opgediept.

Hoe herinner jij je Dré?

Ik zal iets vertellen dat hem typeert. Ik ga nog elk jaar met de Chiro van Maasmechelen koken op kamp, wat Dré jarenlang ook deed. Na zijn overlijden ben ik dat samen met een drietal Chirovrienden blijven doen. Dré zong na die tien dagen altijd ‘Stand By Me’ bij het kampvuur. Dat is ooit opgenomen op één van de cd’s van het Swingpaleis, en die cd wordt nog elk jaar tijdens dat kampvuur afgespeeld. Een mooi moment waar wij heel veel steun aan hebben. Op dat moment gaat het niet over Felice, maar over Dré in de omgeving waar hij echt Dré was.

Plan jij een soort herdenking?

Ik ga uiteraard met enkele goeie vrienden het glas heffen op Dré. Hij had ’n zeer uitgebreide vriendenkring. Ik heb met elk afzonderlijk nog wel contact, maar ik ga niks speciaals organiseren nu hij tien jaar dood is.

Denk jij nu meer aan Dré omdat hij precies tien jaar dood is?

Nee, al besef je bij tien jaar wél hoe lang het al geleden is. Hij zou dit jaar 65 geworden zijn. Dré blijft sowieso aanwezig in mijn leven. Je kan dat niet uitwissen, die mooie jaren samen, en ik wíl dat ook niet.

Het leven gaat intussen verder.

Ja, en ik ben gelukkig intussen ook weer iemand tegengekomen bij wie ik me zeer goed voel. Maar dat betekent niet dat ik Dré ooit zal vergeten. Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan hem.