10 jaar na bijna-doodervaring en zware burn-out is Leki terug: “Ik heb jaren niet kúnnen zingen, zo diep zat ik”

Showbizz‘Spread my wings and fly away’. Ze zong het jaren met de meeste enthousiaste glimlach en wist met hiphop in Vlaanderen succes te scoren, maar stortte neer. Een zware malariabesmetting kostte Leki bijna het leven. Een harde burn-out en zes jaar radiostilte volgden, maar vandaag krabbelt de R&B-zangeres overeind. Als voorloper van een nieuw album verschijnt vandaag single ‘The River’, en de sprankel in haar ogen is helemaal terug. “Ik heb intussen nog twéé keer malaria, maar mijn lichaam is sterker.”