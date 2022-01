10 jaar na bijna-doodervaring en zware burn-out is hiphopfenomeen Leki terug: “Ik heb jaren niet kùnnen zingen, zo diep zat ik”

Celebrities Jamie Lynn Spears beweert dat ze alles gedaan heeft om zus Britney te helpen: “Ik begrijp het niet”

Jamie Lynn Spears (30) heeft haar interview met Good Morning America achter de rug. De jongere zus van Britney Spears (40) was er te gast naar aanleiding van de release van haar memoires ‘Things I Should Have Said’. Tijdens het gesprek had Jamie Lynn het onder meer over de curatele die dertien jaar lang het leven van haar grote zus beheerste.

13 januari