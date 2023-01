10 jaar geleden startte 'Foute Vrienden’: hoe gaat het nu nog met Thomas Smith en Begijn Le Bleu

Beelden tonen hoe fan van balkon naar beneden valt tijdens optreden Drake

Tijdens het eerste optreden van Drake in 2023 heeft zich een bizar incident voorgedaan. Drake stond terug op het podium in het Apollo Theater in New York, wanneer plots een man van het eerste balkon naar beneden valt in het publiek. Op videobeelden is te zien hoe mensen uit het publiek schrikken. Een medewerker bracht Drake meteen op de hoogte, waarna die gedurende 15 minuten het concert stillegde. Naar verluidt was de 26-jarige man dronken, hij werd zonder verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht voor een controle.

24 januari