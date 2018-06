1 zwangerschap, 1 homokus en 4 mogelijke doden: dit was de 23ste seizoensfinale van ‘Thuis’ HL

14 juni 2018

De 23ste seizoenfinale van 'Thuis' leverde heel wat op: 1 zwangerschap, 1 homo-erotische zoen, 4 mogelijke doden en zeker 1 nieuwe romance (maar misschien zelfs 3). De soapfan kan een zomer lang speculeren: wie overleeft de finale? En welke nieuwe liefde zal standhouden?

De dubbelaflevering zorgde voor veel tranen, maar opende wel erg romantisch. Kobe had een blind date tussen zijn vader Steven en Rosa geregeld en die werd een groot succes. “Kobe heeft gelijk, wij horen bij elkaar”, vond Steven. Waarna het etentje een vervolg kreeg in het bed van Rosa.

Ook de toenadering van dokter Ann bij Marianne was een voltreffer. Moeder en dochter begroeven de strijdbijl en vielen elkaar in de armen. Adil en Paulien waren de volgenden met goed nieuws: het contactverbod is geregeld en 'zotte Julia' moet nu uit hun buurt blijven. En als extraatje wees de zwangerschapstest uit dat het koppel een kindje verwacht.

Zelfs Nancy en Dieter zorgden voor positieve vibes, want zij legden eveneens hun ruzie bij. En zo werden vier conflicten in de eerste helft van de finale in een handomdraai opgelost. Iedereen blij!

Suspense

Maar daarna kantelde de sfeer en werd het tijd voor spanning. Eerst kookte het potje van Jacques over, toen de zwemcoach in een Facebook-bericht las dat zijn zoon Maarten misschien niet was overleden na een val, maar wel na een duw. Jacques zocht hoofdverdachte Vincent op, maar kreeg van diens klasgenote Nicky de verzekering dat het wel degelijk om een ongeval ging. Opvallend detail daarbij: Jacques werd vergezeld door Judith. Bloeit daar iets moois, dokter?

Door het incident zaten alle kijkers meteen op de plek waar ze tijdens een finale thuishoren: op het puntje van hun stoel. En de spanning bleef daarna stijgen. Eerst dankzij Stan, want de losgeslagen puber duwde Leo bij een zoveelste woordenwisseling met zijn hoofd tegen de muur. Leo bleef roerloos en in een plas bloed op de grond liggen. Oei! Hij zal toch niet … ?

Daarna zorgden Peter en Kobe voor een verrassing van formaat. De twee leken volop te genieten van een onschuldig dagje vissen, tot Kobe Peter vol op de mond kuste. Het gevolg van te veel drank of van lang gekoesterde gevoelens? Zijn Kobe en Peter een koppel in wording? Nee, onmogelijk. Of toch?

En dan brak het moment suprème aan: de ultieme confrontatie tussen Waldek en Mayra, waar alle ‘Thuis’-fans sinds de babywissel op zaten te wachten. Waldek zette de toon: “Mijn dochter wil ik niet opgeven, maar met u wil ik nooit meer iets te maken hebben. Het is op. Liegen, liegen, liegen. Je hebt gespeeld en verloren. Ons verhaal is afgelopen. Ik ga Zoë halen en als ik terug ben, ben jij weg.”

Mayra bleef eerst verbouwereerd achter, maar schoot vervolgens in actie. Ze pakte haar spullen en pikte Zoë zelf op: “Wij gaan een ritje maken”. Maar dat ritje liep dramatisch af. Tijdens haar vlucht week haar wagen van de baan af. Ze kon Waldek nog net ontwijken, maar belandde in de gracht. Vastzittend achter het stuur biechtte ze eindelijk de babywissel op, waarna haar wagen in brand schoot. Het slotbeeld is dramatisch: terwijl de vlammenzee groter wordt en Mayra om hulp schreeuwt, blijft Waldek roerloos en in shock op de achterbank zitten.

Of er iemand sterft, komt de kijker pas te weten op maandag 3 september. Dan start seizoen 24.