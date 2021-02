‘1 Jaar Gratis’-kandidate Ilse schoolde zich om tot schrijnwerker: “Sommigen willen niet met ons in zee gaan omdat ik een vrouw ben”

Showbizz BINNENKIJ­KEN. In dit liefdes­nest­je aan zee gaan Maxime Meiland en haar vriend Leroy samenwonen

24 februari Het gaat snel voor Maxime Meiland (25) en haar vriend Leroy. Nog geen jaar nadat de vonk oversloeg achter de schermen van ‘Chateau Meiland’, hebben ze een huis gekocht in Noordwijk, aan de kust in Zuid-Holland. En ’t is geen tochtig kasteel waar nog geklust moet worden. De dochter van Martien en Erica tikte een instapklare nette woning op de kop.