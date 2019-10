1 jaar ‘40-45’: da’s 123.600 kledingwissels en... 135 kilo prei Korneel Dobbels

11 oktober 2019

14u00 1 Showbizz De spektakelmusical ‘40-45’ loopt als een trein. Ongeveer een jaar geleden, op 7 oktober 2018 om precies te zijn, ging de voorstelling in première en sindsdien is het niet meer weg te denken uit de Vlaamse showbizzwereld. Al meer dan 650.000 mensen kochten een ticket voor de show. Maar er zijn nog meer spectaculaire cijfers. Wij lijsten ze voor jou op.

Dat Studio 100 met de voorstelling een bezoekersrecord wist bekomen, werd al meermaals geschreven. ‘40-45' blijft dan ook records verbreken. ‘14-18’, de voorloper van de musical, deed het vier jaar geleden maar half zo goed. En dat wil wat zeggen als je weet dat het aantal bezoekers toen zo hoog was dat het als “ongezien in Vlaanderen” werd omschreven. 335.000 bezoekers voor een musical is niet niks, al blijft het wel een overzichtelijk getal. Bij ‘40-45’ is dat niet bij alles het geval.

Per voorstelling staan er zo’n 80 mensen op de scène, waarvan 7 hoofdrolspelers. De andere castleden, waaronder ook een heleboel kinderen, maken deel uit van het ensemble of zijn als figurant aan de slag. In totaal worden er 600 verschillende kostuums en 200 paar kousen gedragen. Per persoon zijn er gemiddeld 5 kledingwissels, waardoor dat per show al snel oploopt tot 400 kledingwissels. Eerder deze week, op donderdag 10 oktober, werd de musical voor de 309ste keer opgevoerd. Goed voor zo’n 123.600 kledingwissels.

Wie de musical al gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld nog de scène waarin er gekookt wordt door het personage van Ann Tuts/Marleen Merckx en Line Ellegiers/Maja Van Honsté. Per show snijden ze 4 aardappelen en 4 preien. Het gemiddelde gewicht van die groenten in acht genomen, lieten de actrices al 123 kilogram aardappelen en 135 kilogram prei door hun handen gaan. Een getal dat in het niets verbleekt bij het aantal kilometer dat het personage Louis Segers (afwisselend vertolkt door Jonas Van Geel, James Cooke en Michiel De Meyer, nvdr.) na een jaar heeft afgelegd. Het speelveld bedraagt ‘maar’ 70 meter, maar volgens Studio 100 lopen de acteurs al snel 10 kilometer per voorstelling. Na een jaar is dat 3090 kilometer. Ter vergelijking: de snelste rijroute van Rome naar Moskou bedraagt ‘slechts’ 3080 kilometer. Het ziet ernaar uit dat men van Moskou nog eens terug naar Rome mag lopen, want Studio 100 belooft verlengingen zolang het publiek vraagt naar tickets. Voorlopig lijkt het er niet op dat die vraag snel zal stoppen.

Extra cijfers

19 hoofdrolspelers voor 7 hoofdpersonages

32 ensembleleden

9 kinderen in de rol van Tuur

200 figuranten

45 draadloze micro’s per voorstelling

67 pagina’s script

8 tribunes die elk 40 ton wegen

1 decorvliegtuig van 9 meter lang en 400 kilogram zwaar

39 kogels per voorstelling