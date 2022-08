1 dode, 3 man in het ziekenhuis en 1 kind ontvoerd: Nieuw seizoen van ‘Thuis’ start met een rotvaart

TVOPGELET SPOILERS: Wat een heftige eindbalans maandag na de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Thuis’. Eén personage stierf nog voor de eindgeneriek begon, drie oude bekenden lagen toen al in het ziekenhuis en één kind bleek aanvankelijk ontvoerd, maar kwam uiteindelijk toch opnieuw terecht. ‘Thuis’ is duidelijk helemaal terug en het drama en de romantiek dus ook.

Brandende schuur

Voor de romantiek zorgden Frank en Simonne. In de seizoensfinale voor de zomer had Frank zijn Suske met tranen in de ogen gesmeekt om niet voorgoed naar het buitenland te vertrekken maar bij hem te blijven en opnieuw te herbeginnen. Dat Simonne op een cruise had aangepapt met ene Dirk, dat zouden de twee dan maar onder de mat schuiven en vergeten. Terwijl iedereen het koppel feliciteerde met die beslissing, bleef de spanning in de aflevering toch constant in de lucht hagen. De kleine Hannah was immers spoorloos en verdwenen op haar eigen lentefeest. Het dochtertje van Tim en Sam was nergens meer te vinden en papa Tim trouwens ook niet.

De kijker wist toen al wat er aan de hand was en hoe de tijd begon te dringen. Hoofdinspecteur Tim lag samen met zijn rechterhand en inspecteur Dieter vastgebonden in een brandende schuur en de vlammen werden alsmaar heviger. De rookontwikkeling en hitte ook. Drugsbaron Chris wilde de twee een lesje leren en uit de weg ruimen, nadat door hen een belangrijke drugsdeal was misgelopen. Toen er een brandende balk naast de twee op de grond viel, leek de hele schuur op instorten te staan. Maar uiteindelijk werden de twee flikken nog net op tijd gered, dankzij het geslaagde traceerwerk van de collega’s naar de gsm’s van de twee politiekrachten. De twee slachtoffers belandden echter wel met ademhalingsproblemen en brandwonden in het ziekenhuis.

Overlijden

Wie daar ook werd binnengebracht, waren Waldek en Kobe. De twee zagen de start van hun wereldreis plots in een nachtmerrie veranderen door een frontale botsing. De oorzaak: het falende hart van Waldek. De Pool verloor het bewustzijn toen hij achter het stuur van de wagen. Met onheilspellende en zwaarmoedige violen op de achtergrond werd de schade van het ongeval snel duidelijk voor de kijker. Waldek verloor veel bloed, maar leefde nog en leek buiten levensgevaar. Kobe was uit de wagen geslingerd omdat hij geen gordel droeg en had een zwaar hersenletsel. Zo zwaar dat de dokter enkel Kobes overlijden kon vaststellen. Het personage verdwijnt dus na meer dan vijf jaar uit de serie en begingeneriek. Toen Kobe in december 2016 de reeks binnenwandelde, werd die rol nog vertolkt door Sid van Oerle. Die acteur werd een jaar geleden om onduidelijke redenen plots vervangen door Reynout De Kimpe. En nu is het dus helemaal over en uit voor de zoon van Karin.

Drugsdealer

Pas na enkele scènes werd duidelijk dat de twee waren gebotst op de ijskar met de handlanger van Chris, die Hannah had ontvoerd. Het kleine meisje en haar kidnapper hadden geen verwondingen, maar sloegen te voet op de vlucht voor de politie. Uiteindelijk werd Hannah door een patrouille opgemerkt en opgepikt. Blijft de vraag wat er met slechterik Chris staat te gebeuren. Wordt de drugsdealer eindelijk geklist en zal hij boeten voor onder andere de dood van Tania, of ontsnapt hij alweer aan de politie? Hoog tijd om naar aflevering twee te kijken.

