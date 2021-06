1,9 miljoen oproepen tijdens 1000ste show Maarten & Dorothee, Proximus moet platform stilleggen door overbelasting: zo waanzinnig blij klonken de winnaars

ShowbizzMaarten Vancoillie (32) en Dorothee Dauwe (31) presenteerden vanmorgen hun duizendste radioshow samen en dat ging gepaard met Oprah Winfrey-achtige allures. Elke beller die tussen 7 en 9 op de radio kon komen, won een auto. Het was een overdonderend succes: Maarten en Dorothee kregen liefst 1,9 (!) telefoontjes binnen, waardoor Proximus overbelast raakte en genoodzaakt was om het ‘0800'-nummer tijdelijk stil te leggen. Maarten en Dorothee zijn geschrokken van het succes. “We voelden zelf de spanning en het enthousiasme wanneer we de luisteraars live op de radio het nieuws vertelden dat ze een gloednieuwe auto hadden gewonnen.”

“Wij zijn zelf ook achterover gevallen van het succes”, vertelt Tine Danschutter, woordvoerder van Qmusic. “Ongelofelijk veel mensen hebben gebeld. We hadden sowieso al een professioneel callcenter ingeschakeld, omdat we wisten dat het zot ging zijn, maar dit heeft alle verwachtingen overtroffen.” Tussen 7 uur en 9 uur kwamen 1,9 miljoen oproepen binnen bij Qmusic. Op een bepaald punt ging het over 600 telefoontjes per seconde. “Het callcenter heeft het kunnen volhouden, maar rond 8 uur was er een overbelasting op het platform van Proximus, waardoor ze genoodzaakt waren om het ‘0800'-nummer tijdelijk stil te leggen.”

“Natuurlijk vinden we het heel jammer voor de luisteraars dat ze niet konden deelnemen omdat er een overbelasting was”, gaat Tine verder. “Maar het is wel fantastisch dat er zoveel reactie op gekomen is. Uiteindelijk hebben we ook zeven personen kunnen blij maken met een auto.”

Teleurgestelde luisteraars

Hoewel het de deelnemers niet meezat, raakten heel wat andere enthousiaste luisteraars wel binnen. “Als mensen belden, kwamen ze bij een medewerker van Qmusic terecht. De deelnemers moesten ons dan overtuigen waarom zij een auto verdienen. Indien hun verhaal sterk genoeg was, kwamen ze op een lijst terecht met mogelijkse winnaars. Daaruit werden dan in het totaal zeven mensen gebeld die in de show terechtkwamen.”

Een van die gelukkigen was Joni (40) uit Molenstede. De man schreeuwde het uit toen hij Maarten & Dorothee aan de lijn kreeg: “Niet te geloven! Ik heb vandaag een halve dag verlof genomen en ik heb mijn kinderen naar mijn schoonouders gebracht zodat ik er toch alles aan kon doen om mee te spelen.” Joni feliciteerde ook Maarten & Dorothee met hun 1000ste show: “Jullie doen dat super. Normaal zouden jullie ervoor beloond moeten worden, maar ik die een auto win tijdens jullie 1000ste show? Merci, Maarten en Dorothee.”

Toch zijn veel luisteraars teleurgesteld. “Dit is toch een beetje unfair” en “200 oproepen en steeds ‘nummer is niet beschikbaar’. Ik doe nooit meer mee met een winactie van Qmusic”, tweeten enkele gefrustreerde deelnemers. Gelukkig kunnen sommigen er toch nog mee lachen: “Na 459 keer bellen zal het toch bij fietsen blijven”, schrijft een twitteraar.

Ook Maarten en Dorothee zelf zijn verschoten van het succes van hun show. “Wat een fantastische ochtend was dat. We zijn al onze luisteraars heel erg dankbaar”, vertellen de twee. “Heel veel mensen wilden duidelijk een nieuwe auto winnen. We kregen ook massa’s felicitaties binnen in onze Q-app. We voelden zelf de spanning en het enthousiasme wanneer we de luisteraars live op de radio het nieuws vertelden dat ze niets minder dan een gloednieuwe auto hadden gewonnen. We hadden onze 1000ste show op geen enkele andere manier willen vieren dan met al onze luisteraars. Op naar nog 1000 shows samen.”

