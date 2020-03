1,8 miljoen fans weten het al: “Justin wint ‘The Voice Kids’!” TC

20 maart 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Justin Degryse (14), de jonge nachtegaal voor wie de coaches in de clinch ­gingen en die finaal voor Team Laura koos, is de topfavoriet in ‘The Voice Kids’. De tiener is intussen ook trending op Instagram. Het filmpje van z’n blind audition is op het populaire kanaal ‘Best Vocals’, met ruim 1,8 miljoen volgers, veruit het populairste filmpje. Dat schrijft TV Familie.

In Vlaanderen krijgt Justin - die zich op Instagram Justin.Blub laat noemen - een duwtje in de rug van niemand minder dan Zita Wauters. Zij is zelf grote fan en wees er haar meer dan 116.000 volgers op dat Justins filmpje zowat overal ter wereld razend populair is. En de commentaren liegen er echt niet om.

“Ik kan uren naar dit filmpje kijken”, zegt iemand. Of: “Die jongen heeft een engelenstem. Pure wereldklasse. De beste ‘The Voice’-auditie die ik ooit hoorde!” Vooral in de Filipijnen gaan de fans werkelijk door het dak. “Hij is voor één derde Filipino. Wij moeten Justin steunen. En hem smeken om hier te komen ­optreden. Iedereen wil hem live zien.”

Billie Eilish

Omdat Justin tijdens z’n auditie ‘Lovely’ bracht van de immens populaire Billie Eilish, pikten ook haar fanpagina’s het filmpje op. “Wees maar zeker dat Billie dit intussen ook gezien heeft”, zegt Cassie, die zo’n pagina ­beheert. “Billie heeft niet de ­gewoonte om zelf dingen te delen of te becommentariëren, maar ze zal het ongetwijfeld goed vinden. Ook wij fans ­vinden dit de beste versie van ‘Lovely’ die niet door Billie zelf gezongen wordt. Deze jongen heeft zoveel talent, ik krijg er kippenvel van.”Al gaan enthousiaste bewonderaars van Justin nóg verder. “Hij zingt dit liedje béter dan Billie zelf. Onvoorstelbaar!”

Wie laatst lacht...

Het moge duidelijk zijn: coach Laura Tesoro heeft goud in handen. De Vlaamse fans van Justin zijn het er roerend over eens. “Dit jaar kan Laura niet verliezen en zal ze Gers Pardoel dankzij Justin eindelijk een hak zetten”, luidt het. “Die lacht haar altijd uit omdat ze nog nooit won als coach. Maar hé, wie laatst lacht, best lacht.”

Justin zelf blijft bescheiden ­onder al de aandacht. Hij dankt al zijn fans en werkt keihard verder. “Ik leer elke dag bij en hoop dat Laura me veel kan ­bijbrengen”, zei hij eerder al. “Ik hoef niet per se te winnen, hoor. Ik gun het de andere kandidaten ook.” Maar als het van zijn wereldwijde schare fans afhangt, komt daar niets van in huis: “Zet je geld maar in op Justin.” Hopelijk bewijst hij dat nu de wedstrijd reeds in de knockout-fase is ­beland...