1.451 brandweerlui bouwen knalfeest in Wachtebeke en halen monsterbedrag op voor De Warmste Week KVZ

22u45

Bron: eigen berichtgeving 1595 VRT . Showbizz 1.451 brandweermannen en vrouwen bouwden zonet een ongezien feestje in Puyenbroeck. Tegelijkertijd schonken ze maar liefst 81.023 euro aan de Warmste Week.

Het is stilaan een traditie dat de Vlaamse brandweermannen en vrouwen voor één van de momenten van de Warmste Week zorgen. Dat was ook dit jaar niet anders. Onder de noemer Fire for Life verzamelden ze in Lokeren voor een indrukwekkend feest, tegen 20.00u ging het in stoet richting provinciaal domein van Puyenbroeck.

De laatste kilometers vormden de brandweermannen een indrukwekkende fakkeltocht richting het evenementeneiland. Daar trakteerden ze Bram, Linde en Eva op een cheque van 52.112 euro voor de vzw Pinocchio, een organisatie die zich inzet voor kinderen met brandwonden, en nog eens 28.911 euro voor Make-a-Wish.

Op de tonen van ‘Sex on fire’ gingen de brandweermannen een onvergetelijke feestnacht tegemoet.