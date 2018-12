1.000 euro per 500.000 views: dit zijn de 5 populairste YouTubers in Vlaanderen SD

15 december 2018

08u01 1 Showbizz Geld verdienen met YouTube? In Vlaanderen is het niet gemakkelijk, maar wie zicht richt tot een internationale doelgroep kan flinke bedragen verdienen. In enkele jaren tijd hebben deze vijf jongens en meisjes een paar honderdduizenden abonnees bij elkaar geschaard. Een overzicht.

5. Rapunzel ASMR

Abonnees: 399.105

De Vlaamse Ann focust zich op haar YouTube-kanaal op ASMR. ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response, met die term wordt een gevoel omschreven dat veel mensen krijgen bij het horen van bepaalde geluiden zoals gefluister, gekraak of getik. Sommigen ervaren de sensatie ook bij het zien van een schilderij of wanneer ze iemand anders zien tekenen. De term bestaat al lang, maar vooral de voorbije jaren lijkt het een echte hype te zijn geworden op YouTube. Voor wie er zich níet aan ergert, heeft het een enorm ontspannend effect en is het bijvoorbeeld ideaal voor het slapengaan. Haar populairste video, waarin ze nep-oren reinigt, werd maar liefst 13 miljoen keer bekeken.

4. Sander Bauwens

Abonnees: 425.603

Sander Bauwens heeft bijna een half miljoen abonnees en wijdt zijn YouTube-kanaal volledig aan dieren. Hij focust zich onder andere op de Ancona (een Italiaans kippenras red.), de Axolotl (een salamander uit de familie molsalamanders red.) en op aquaria. De video’s zijn zowel educatief als entertainend en zijn ideaal voor dierenliefhebbers. De jongeman deelt zijn passie al meer dan twaalf jaar op zijn kanaal en zijn populairste video werd maar liefst 119 miljoen keer bekeken.

3. LittleBoy Adam

Abonnees: 935.272

Op het YouTube-kanaal Littleboy Adam zijn de jonge knaap Adam en zijn dus Ramina de grote sterren. In hun filmpjes leven de twee zich uit in binnenspeeltuinen, proberen ze spelletjes uit en doen ze unboxings. Bijna 1 miljoen abonnees stemmen af op het kanaal en de populairste video, waarin Adam in een Spider Man-verkleedpak naar de winkel gaat, werd maar liefst 21 miljoen keer bekeken. De achternaam en woonplaats van de jongen blijft geheim om zijn privacy te beschermen.

2. MojoOnPC

Abonnees: 1.112.120

Slechts 17 was hij toen hij in 2016 de kaap van 1 miljoen YouTube-abonnees overschreed. Geen enkele andere ‘gewone’ Vlaming deed het Jordy Janssens alias ‘MojoOnPc’ voor. Alleen de kanalen van Dimitri Vegas & Like Mike en Tomorrowland deden beter. De jongeman uit Herentals begon vier jaar geleden filmpjes te uploaden vanuit zijn slaapkamer waarin hij al gamend mopjes maakte. “Eerst had ik met moeite 10.000 fans. Pas toen ik een gamende Rus parodieerde, ging het heel hard”, vertelde Jordy toen. De video werd ondertussen meer dan 12 miljoen keer bekeken. “Eén miljoen fans is nog maar het begin. Ik wil blijven doorgaan, zodat op termijn 5 miljoen abonnees haalbaar is.” Jordy genereert inkomsten uit advertenties en de producten die hij gebruikt zijn gesponsord. “Maar het belangrijkste is dat ik er plezier in blijf hebben. Ik verdien hier mijn brood mee (hoeveel precies wil hij niet zeggen, red.), maar al moest ik het voor 10 euro doen, dan nog bleef ik video’s maken.”

1. Vexx

Abonnees: 1.182.196

Vince Okerman (19) is de bezieler van het YouTube-kanaal Vexx. De jonge artiest uit Sint-Genesius-Rode deelt er zijn tekeningen met de wereld. “Vier jaar geleden heb ik beslist om élke dag een tekening te delen op Instagram”, vertelde Okerman aan VTM Nieuws. “Daarna ben ik met YouTube begonnen om het proces achter mijn werk te laten zien. En toen is het écht ontploft.” En dat mag je best letterlijk nemen. Verschillende video’s gingen viraal met uitschieters van drie miljoen ‘views’. En ook het aantal abonnees op YouTube is enorm hoog naar Vlaamse normen: meer dan 1 miljoen mensen volgen Okerman. “Het is gek dat er zo veel mensen volgen wat ik vanuit mijn kamer teken”, zei hij daarover. “Terwijl ik studeer verdien ik meer dan mijn broer die afgestudeerd is als burgerlijk ingenieur en nu als informaticus werkt. Voor 500.000 views op een video betalen ze 1.000 euro.” Maar de tekenaar blijft met de voeten op de grond. “Ik zou kunnen leven van YouTube, maar hoelang gaat dat blijven duren? Zolang ik het kan combineren, blijf ik het doen.”