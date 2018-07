'Zweet Caroline' en 'Daar braadt ze': tropische temperaturen inspireren Nederlanders tot 'hete hitjes' KDL

24 juli 2018

13u14 0 Showbizz Nadat in België de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan werd geactiveerd is nu ook in Nederland h et Nationaal Hitteplan van kracht gegaan. Dat inspireerde heel wat Nederlanders tot het maken van hete hitjes zoals 'Zweet Caroline' van Neil Diamond en 'Heet is een nacht' van Guus Meeuwis.

Temperaturen die al weken tussen de 20 en 30 graden zweven, zorgen ervoor dat de hashtag #hitteplansongs in het leven is geroepen op Twitter. Heel wat (Nederlandse) Twitteraars delen onder die hashtag hun versie van een 'heet hitje', een bekende hit met een twist, waarvan we u de leukste niet willen onthouden.

Airco Borsato - Ik kleef niet meer voor jou #hitteplansongs Bruun(@ bruniversum) link

Clouseau - Daar braadt ze. #hitteplansongs Claudio_Salvatore76(@ salvatore1976cs) link

Fugees - Killing me softly with his zon #hitteplansongs Roos Dijkxhoorn(@ RoosDijkxhoorn) link

Frans Benauer - Heb je airco voor mij #hitteplansongs ʇɐdɐsqɐɹɹʎ(@ TapasBarry) link

Neil Diamond - Zweet Caroline #hitteplansongs Roos Dijkxhoorn(@ RoosDijkxhoorn) link

Nirvana - Smelt als tien spritsen #hitteplansongs LezerT(@ LezerTje) link

Guus Meeuwis - Heet is een nacht#hitteplansongs Eric Hollander(@ hollanderonline) link

Jacques Brel - Ne me hitte pas #hitteplansongs Debbie(@ debbierijswijk) link

Pink Floyd - Wish you were beer. #hitteplansongs Claudio_Salvatore76(@ salvatore1976cs) link

Rob den IJs - Het bleef zomer#hitteplansongs Eric Hollander(@ hollanderonline) link

Peter Koelewijn - Kom uit dat vriesvak#hitteplansongs Carin 🦂🐐(@ caatjekip72) link

November pas weer Rain - Guns 'n Roses #hitteplansongs Jos Geluk(@ ardispark) link

Kleef - André Hazes jr.



Kleef, alsof het je warmste dag is

Kleef, alsof de morgen niet bestaat

Kleef, alsof het nooit echt af is

En kleef, plak alles wat je kan#hitteplansongs Lois 💬(@ loisverweij) link

Nena - 99 Ruftballons #hitteplansongs Claudio_Salvatore76(@ salvatore1976cs) link

Corry Konings - Smeren is voor jou te laat #hitteplansongs Rowan Booij(@ r_booij) link

Thinking out koud - Ed Sheeran #hitteplansongs MarciaClifford(@ MarciaClifford1) link

#hitteplansongs

een eigen airco,

een plek zonder de zon,

en altijd iemand in de buurt die de deur dichthouden kon,

toch wou ik dat het net iets vaker,

iets vaker simpelweg wat kouder was



René Froger & het Goede Doel - Een eigen airco Nadine M.(@ Nadine_Met) link

Stef Bos - Is dit nu ventilator? #hitteplansongs LezerT(@ LezerTje) link

Ik voel me sexy als ik zweet -Nielson #hitteplansongs Mandy Dooijeweerd(@ Mandydooije) link

Randy Crawford - One day i'll fry away#hitteplansongs Eric Hollander(@ hollanderonline) link

Blue zweet shoes#hitteplansongs Pascal(@ Pascaldegier) link