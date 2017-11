"Zoveel 'De Slimste Mens'-winnaars, en nog geen enkele rosse" Mark Coenegracht | TDS

22u59 0 VIER Showbizz Sois belle et tais-toi? Dat gaat dus niet op voor de vrouwen in ‘De Slimste Mens’. Terwijl de heren elkaar de loef proberen af te steken met flauwe mopjes, gaan de zeer sterk quizzende dames met de punten aan de haal.

De feiten: na ruim een maand ‘Slimste Mens’ staat schrijfster Dalilla Hermans aan de leiding met negen deelnames en vijf overwinningen. Op plaats twee VRT-nieuwsanker Goedele Wachters met acht deelnames. Op plaats drie had Dina Tersago moeten prijken, maar de ex-miss liet zich wegdrummen door Kempenaar Thibault Christiaensen. Voor wie de voorbije dagen even niet volgde: Thibault is zanger-gitarist van de Equal Idiots. Leuk groepje trouwens, zo ontdekken we op YouTube.

Soit, Dina moet dus naar huis. Maar niet getreurd. Linde Merckpoel houdt de eer van de dames hoog. Ze heeft serieus geblokt en veel parate kennis. En vooral: ze wil het 'geknoei' van Studio Brussel-collega Stijn Vandevoorde rechtzetten. Voldoende drive om het ver te schoppen bij Erik Van Looy. Bij haar eerste deelname waren Thibault en Dina alvast geen echte partij voor haar. Benieuwd wat Linde nog in haar mars heeft.

De leukste quotes

Linde: (of ze Slimste Mens kan worden) "Ik heb eens gekeken naar alle winnaars van de afgelopen jaren. Daar zat nog geen enkele rosse in. ’t Is dus Thibault of ik."

Erik: "Het is voor het eerst dat er twee roodharigen in de show zitten. Fantastisch toch."

Linde: (nog over haar haarkleur) "Als ik mensen met een klein ros kindje tegenkom, kijk ik altijd eens sympathiek. Zo van: "Goed gedaan…""

Thibault: (op de vraag of rossen uitsterven) "Ik heb gehoord dat als je een ros kind wil baren, je het rosse gen aan beide kanten moet hebben." Waarop Linde: "Hey!"

Wim Helsen: (tegen Dina) "Als je moet kiezen tussen bungeespringen en afkolven, wat kies je dan?" Waarop Dina: "Afkolven!"

Wim: (over Thibault) "Doet me denken aan een stripfiguur. Welke weet ik niet."

Wim: (over tsjeef) "Het is ook een Grieks gerecht. Het betekent smakeloos platte brij. Hetzelfde dus."

Wim: "ADHD is volgens mij hetzelfde als ADD, maar dan in high definition. Da’s een hippe mop."

Marc-Marie: (over bevallen) "Zeepaardjes. Zeepaardjes. De mannetje bevallen. Echt zo." Waarop Wim: "Is de man dan eigenlijk een vrouw?"

Linde: "Ik kan moeilijk voor dingen zorgen. Alles sterft in mijn buurt…"

Marc-Marie: (over bedreigde diersoorten) "Nee, ik vind dat niet erg. Ik vind het wel erg voor hun. Maar als ze weg zijn zijn ze weg. Dan weten ze het niet meer. En wij hebben er foto’s van."

Hilarische momenten

Marc-Marie Huijbregts over zin en onzin: "Ik heb ooit nog een prijs gewonnen met vissen. En een thermoskan. Ja. Het was bij het blindenparcours. De opbrengst ging naar de blinden. Die kregen al die vissen. Nee, geld!"

Wim over tarama: "Dus ta betekent gerecht, ra gemaakt van en ma is viskuit. Als je dus zegt tarara dan zeg je gerecht gemaakt van gemaakt van. Of als je naar Griekenland op vakantie gaat met je moeder en je roept: "Mama, mama, de sirtaki gaat beginnen!", dan horen die Grieken: "Viskuit, viskuit, de sirtaki gaat beginnen!" Die mensen volledig in de war dus. Niet moeilijk dat dat land failliet is." Waarop Erik: "Sartiki is een gerecht." En Wim: "Nee, het is sirtaki."

Marc-Marie laat zich nog eens helemaal gaan. "Ik heb eens een boete gehad voor smaad aan de politie. Ik werd tegengehouden door een politieman met zo’n lichtgevende knuppel. Ik stop en die vraagt: "Heb je gedronken?" Ik zeg: "Nee, maar ik heb ook geen tijd want ik heb net een penisverlenging gehad. Ik heb nu een penis van 1 meter 80." Hij vraagt aan mij wat je daarmee kunt doen, met een lul van 1 meter 80. Waarop ik heb gezegd: "Geef die lichtgevende knuppel en zet die aan de kant van de weg." Dat was smaad. Dat is een mop hé."

Erik geeft weer een tip maar niemand begrijpt die. "Ik deed het geluid van een klavier na… Ik ben pas vanochtend beginnen te oefenen." Waarop Marc-Marie: "Dit leek meer op een sproeier."

Erik vertelt hoe hij ooit in Los Angeles op een parking met acteur Matthew McConaughey in de auto zat en ze betrapt werden door paparazzi.

Linde heeft een straf verhaal: "Ik word de laatste tijd heel veel wakker omdat mijn armen slapen. Volgens mij val ik in slaap met mijn handen geplooid. Dan word ik wakker maar er gebeurt niks en dan moet ik wapperen tot er weer beweging in komt. Ik heb dat vijf keer per week of zo." Waarop Marc-Marie: "Jij lijkt wel op een T-rex. Ik slaap niet goed, maar mijn armen wel."

Linde over haar frietverbruik: "Ik neem altijd een medium, wat al veel is voor een meisje. Met mayonaise, een curryworst special met curryketchup en dan ook nog een grizzly of een berenpoot."

Linde na de winst: "Ik ben echt blij. De eer van Studio Brussel is gered. Stijn Vandevoorde had het volledig verknoeid."

Kantelmomenten

Het is niet het avondje van Dina Tersago. Al na de ‘Open Deur’-ronde kijkt ze samen met Thibault tegen een forse achterstand aan. Vooral omdat Linde meteen wegspurt en extra seconden pikt van Thibault.

Thibault puzzelt snel en goed. Linde ook, zij het iets trager. Opnieuw is Dina de minst goede in het spel.

In de fotoronde verliest Dina veel tijd en scoort ze niet goed.

Dina zet in de filmpjesronde een perfecte ronde neer en gaat zo vooralsnog over de score van Thibault. Linde kan ze niet meer inhalen.

In de finale lijkt Thibault even een vogel voor de kat als hij niks weet over Sharon. Dina profiteert te weinig van de kans en geeft meteen daarna het initiatief aan Thibault doordat ze weinig weet over Cassius Clay. De vraag over Kobe Ilsen speelt ze sterk, maar zet daardoor ook Thibault in een zetel. Hij speelt vlot uit. Exit Dina, met geen enkele rechtstreekse overwinning.

De eindscore (vóór het finalespel)

Linde Merckpoel: 436 sec.

Dina Tersago: 330 sec.

Thibault Christiaensen: 299 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

5. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

6. Dina Tersago 4 deelnames

7. Élodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

8. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

Nieuwkomer

De Nederlandse komiek Chris van der Ende