“Zo koud, ook al droeg ik een skipak in bed”: Lara Chedraoui (Intergalactic Lovers) vocht vijf weken lang tegen Covid-19 SDE

09 juli 2020

10u00

Bron: HUMO 3 Showbizz Lara Chedraoui (35), de frontvrouw van Intergalactic Lovers, bracht vijf weken helemaal alleen op haar slaapkamer door, waar ze vocht tegen het coronavirus. “Ik voelde me als Jack op het einde van ‘Titanic’", klinkt het in HUMO.

Toen Lara Chedraoui op woensdag 8 april last begon te krijgen van haar klieren, weet ze dat eerst nog gewoon aan hooikoorts. Maar toen ze ook hoge koorts kreeg, werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Corona. “Ik heb tien dagen aan een stuk 40 à 41 graden koorts gehad”, zegt Chedraoui, die ervoor koos om bij haar moeder thuis uit te zieken. “Soms zakte mijn temperatuur in de namiddag tot 38 graden en hoopte ik dat ik er van af was, maar ’s avonds schoot hij opnieuw de hoogte in.” Al snel verloor de zangeres haar geur- en smaakvermogen. “Nu, vooral die koorts was hels. Ik was continu kletsnat", klinkt het. “Om de zoveel uur draaide ik mijn donsdeken om, zodat de natte kant weer kon drogen. Na een week had ik door dat ik handdoeken op bed moest leggen: die gooi je gewoon weg als ze doordrenkt zijn.”

Ook rusten bleek moeilijk. “Als ik het geluk had in slaap te kunnen vallen, werd ik vaak een uur later alweer wakker, omdat ik het zo koud had – ook al droeg ik soms een skipak in bed. Ik werd zelfs eens wakker van het geluid van mijn klapperende tanden. ’s Nachts ben ik vaak gaan douchen om het warm te krijgen. Soms wel een uur, want zodra ik de kraan dichtdraaide, voelde ik me als Jack op het einde van Titanic: ‘Ik ga doodvriezen!’” Uiteindelijk zou Chedraoui vijf weken alleen op haar slaapkamer doorbrengen. Ze besluit: “Covid-19 is sowieso het ergste wat ik fysiek al heb meegemaakt – terwijl ik anders een hoge pijngrens heb.”

Lees het volledige interview van Lara in HUMO.