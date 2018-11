‘Zie mij graag’-actrice Alejandra Theus: “Zwanger worden zonder man: dat heb ik toch niet voor ogen” CD

Bron: Story 0 Showbizz In het tweede seizoen van de Eén-reeks ‘Zie mij graag’ is Anna volop aan het daten, maar in het echte leven neemt actrice Alejandra Theus (37) eerder een afwachtende houding aan op liefdesvlak. Al leert ze wel veel bij over relaties dankzij ‘Blind Getrouwd’.

Bij de start van het eerste seizoen van ‘Zie mij graag’ hoopte actrice Alejandra Theus dat veel gescheiden vrouwen energie zouden halen uit de reeks. En tot haar grote opluchting is dat ook effectief gelukt. “Op Pukkelpop kwam er zelfs een vrouw naar mij die zei: “Het was voor mij een heel donkere winter, maar ‘Zie mij graag’ heeft mij erdoor getrokken.” Dat is natuurlijk geweldig. Ik wist niet of de mensen er meer in zouden zien dan enkel humor, maar we hebben toch duidelijk een diepere grond kunnen raken.”

Naar verluidt vinden veel gescheiden vrouwen de reeks erg herkenbaar.

“Dat begrijp ik. Je gaat als koppel uit mekaar, maar wat met de kinderen? En wat als je ex-partner een nieuw lief heeft? Je bent niet langer exclusief voor je ex en moet je kinderen delen met zijn of haar nieuwe partner. Dat is allemaal gecompliceerd.”

Ondanks zijn bedrog kan je personage Anna moeilijk afstand ­nemen van haar ex Ben. Begrijp je dat?

“Niet echt. Net zoals ik het moeilijk vind om te begrijpen dat vrouwen bij een man blijven die hen slaat. Maar sommige dingen hebben tijd nodig en ik denk echt dat er een moment komt waarop die vrouwen zoiets hebben van: nu is het genoeg, ik neem mijn leven weer in eigen handen.”

Iemand die je ooit graag gezien hebt, heeft wel voor altijd een speciaal plekje in je hart, toch?

“Toen mijn ex, met wie ik nog supergoed bevriend ben, me opbelde om te zeggen dat hij een nieuwe vriendin had, moest ik echt mijn best doen om opgewekt te klinken. Plots besefte ik dat het helemaal voorbij was. Maar ik ben niet als een stalkster aan zijn bel gaan hangen (lacht).”

Echte vrienden

Jouw personage deelt alles met haar ­hartsvriendinnen. Herkenbaar?

“Nu meer dan vroeger. De laatste tijd voel ik veel meer het helende effect van dingen te delen. Wie alles voor zichzelf houdt en gevoelens in zijn eentje verwerkt, heeft geen klankbord. En dus ook geen relativering. Vriendinnen helpen om alles lichter te maken, zeker als je geen lief hebt om je dag mee te overlopen.”

En ze helpen vast ook tegen de eenzaamheid?

“Vooral tegen gevoelens die zich vastzetten in je hoofd. Ik heb er almaar minder moeite mee om open te zijn. Eenzaamheid is een zwaar beladen woord, maar vroeger liet ik tegenover vriendinnen wel heel snel uitschijnen dat ik me oké voelde in mijn eentje, hoewel ik het daar soms onbewust wel wat moeilijk mee had.”

