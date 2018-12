“Zet die plaat op!”: Radio-dj's tippen hun ultieme feestnummers Kristel Maurien

29 december 2018

00u00 0 Showbizz Op oudejaarsavond mag er gedanst worden! Maar met welke deuntjes zorg je voor ambiance? Deze radio-dj's zochten in hun platenbak alvast naar de beste muziek om iedereen aan het dansen te krijgen.

"Draai voor de mensen op de dansvloer, niet voor jezelf"

Op oudejaarsavond staat Sven Ornelis achter de draaitafel. "Dit jaar heb ik drie feestjes op de agenda staan. Van elf uur tot middernacht draai ik in de Mast in Torhout, vervolgens op een privéparty in Knokke, en daarna sluit ik af in het Casino van Oostende tussen vier en vijf uur 's ochtends. Ik zie daar helemaal niet tegenop: oudejaarsavond is voor mij de leukste avond om te draaien. Mensen hebben dan zoveel zin om te feesten dat het voor mij ook een feestje is. Privé mag het voor mij wat rustiger om een geslaagde feestavond te hebben: een lekker etentje met soul en jazz op de achtergrond."

"Alle muziekgenres kunnen op een feestavond. Samen met Erwin Deckers was ik ooit een van de eersten om 'foute muziek' te draaien, en daarmee scoorden we. Het is het ultieme bewijs dat je voor muziek niet in hokjes hoeft te denken. Het belangrijkste zijn de sfeer en het amusement. Hoe je die erin brengt? Door te luisteren en door naar je publiek te kijken. Je moet geen muziek draaien voor je eigen plezier, maar wel voor de mensen op de dansvloer. Zorg voor elk wat wils: dance, schlagers, rock... De klant is koning, zeker op een feestje."

Zijn ultieme middernachtnummer: "Wellicht tel ik af naar middernacht met 'The Final Countdown' van Europe. Al kan het ook de dance-versie worden. En daarna wellicht een stukje van 'Happy New Year' van Abba."

Zijn beste muzikale afsluiter: "Een goede slow op het einde van een feestje is altijd een goed idee! 'Een beetje verliefd' van André Hazes of 'Stairway To Heaven' van Led Zeppelin doen het zeker goed. Mensen op de dansvloer kunnen dan in de juiste sfeer hun laatste glaasje leegdrinken en vervolgens naar huis gaan.”

"Een traag nummer is een goede afsluiter"

Geen wilde party's voor radio-dj Julie Van den Steen op oudejaarsavond. "Het liefst vier ik oudejaar samen met mijn vrienden. Speciaal hoeft het zeker niet te zijn, zolang het maar gezellig is. En natuurlijk hoort daar ook lekker eten en drinken bij."

"Spontane feestjes zijn meestal de beste. Een geslaagde feestavond kan je niet echt plannen of voorbereiden. Als het gezellig is en ik blijf plakken, is het feestje geslaagd. Muziek is daarbij belangrijk, maar het genre maakt niet zoveel uit, op voorwaarde dat erop gedanst kan worden. 'My Immortal' van Evanescence of hardrock zou ik persoonlijk niet draaien op oudejaarsavond. Maar op alle andere muziek- genres dans ik graag mee."

Haar ultieme middernachtnummer: "Heel moeilijk om er eentje uit te kiezen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, ik dans sowieso mee."

Haar beste muzikale afsluiter: "In feestjes afsluiten ben ik heel slecht, maar met een zeer traag nummer krijg je mij misschien wel naar huis.”

"Laat je helemaal gaan op de foutste muziek"

Dit jaar plant Sam voor het eerst een rustige oudejaarsavond. "De voorbije jaren huurde ik samen met vrienden een vakantiehuisje aan de kust om oudjaar te vieren. Tot middernacht bleef ik dan 'Bob', zodat ik het vuurwerk op het strand kon afsteken. In Nederland kan dit, als er niet te veel wind is en je nuchter bent. Pas na mijn 'traditionele vuurwerkshow' dronk ik dan mijn eerste glaasje champagne. En daarna zwierden we allemaal samen de benen los op de tafels en stoelen van onze tijdelijke woonkamer. Maar dit jaar doe ik dus voor het eerst in jaren eens wat anders. Samen met mijn man, ouders, zus en schoonbroer sluiten we het jaar bescheiden af in Spanje. Ik ben alvast bezig met het oefenen van de tekst van 'Feliz Navidad'."

"Een geslaagde feestavond is er eentje zonder drama en kater achteraf. En om een topavond gehad te hebben moet ik schaamteloos gedanst kunnen hebben met de mensen die ik het liefste zie. Op welke muziek, maakt mij niet uit. Het liefst ga ik helemaal los op 'foute' muziek. Met oudejaar hoef je je vrienden en familie niet te imponeren met 'coole' muziekkeuzes. Dit jaar maak ik het mezelf makkelijk en kruip ik niet achter de draaitafel. Mijn collega's Maarten en Dorothee zorgen op oudejaarsavond voor een aangepaste playlist op Qmusic waarmee je van 'Fout' naar 'Nieuw' kan dansen."

Zijn ultieme middernachtnummer: "'Feel The Love' van Rudimental ft. John Newman! Het liedje begint heel liefdevol: een perfect moment dus om je vrienden en geliefden eens stevig vast te pakken. Wel maar voor even, want vervolgens duikt een heftige feestbeat op. Wat dan weer prima is om het nieuwe jaar vol uitbundig feestplezier te starten."

Zijn beste muzikale afsluiter: "'Thank You Next' van Ariana Grande, omdat het zo'n zalige, meezingbare, rustige song is. Het mag dan misschien gedraaid worden om duidelijk te maken dat het feestje gedaan is, maar het zal zeker niet het laatste zijn.”