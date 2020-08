“Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee drie landen onder water zet”: Nederlands tijdschrift stopt met controversiële columns van Brusselmans SVM/BDB

25 augustus 2020

17u16

Bron: De Telegraaf/Eigen Berichtgeving 78 Showbizz Het Nederlandse weekblad Nieuwe Revu stopt de samenwerking met Herman Brusselmans (62). Twee recente columns, waarin hij zangeres Shirma Rouse (40) en prinses Amalia (16) afrekende op hun gewicht, kregen onlangs heel wat kritiek. “Maar mijn ontslag heeft met die hetze niets te maken. Dit was al weken eerder beslist”, vertelt de auteur.



In Vlaamse contreien is de harde schrijfstijl van Brusselmans genoegzaam bekend. De botte bijl die hij hanteerde om vooral Rouse onderuit te halen in de rubriek ‘Overschatte mensen’, is echter zelfs voor zijn doen vrij ongezien. De Nederlandse zangeres is nota bene net vijftig kilo afgevallen, maar dat bracht Brusselmans niet in een mildere bui. “Ze is zo dik dat ze in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk kan uitbeelden”, schreef hij. “Ze is zo dik dat, als ze twee levende kippen inslikt, deze hoenders mekaar in haar maag nooit meer terugvinden. Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee ongeveer drie landen onder water zet.”

“Dieet van 400 eieren”

Even verder klinkt het als volgt. “Ze werd het beu om overal de dikste te zijn, en iedereen zei tegen haar: ‘Val dan godverdomme honderd kilo af!’ Ze probeerde het en wist 56 gram af te vallen, waarna ze haar dieet van een half rund, 44 slibtongen, vierhonderd eieren en zes potten mayonaise in de wilgen hing.”

“Ze kon door de vetzucht in haar kaken moeilijk praten, maar zingen ging dan weer wel. Ze moest bij voorkeur als achtergrondzangeres optreden, want als ze vooraan zou staan, zou je de rest van het orkest niet kunnen zien. Zo zong ze in het achtergrondkoor van Anouk en werd ze op het Songfestival van 2013 in Malmö verkozen tot de dikste achtergrondzangeres in de songfestivalgeschiedenis.” En zo ging het nog wel even door in deze column.

“Ben niet klein te krijgen”

Rouse liet in een eerste reactie weten niet al te fel geraakt te zijn door die kwetsende bewoordingen. “Ik ben niet klein te krijgen”, klonk het. “Het is al mijn hele leven mijn redding geweest. Voor hem zijn er een hoop mensen geweest die het hebben geprobeerd, maar ik heb er geen tijd voor. Ik wil jullie laten weten: ik ben oké! Ik heb geen tijd voor deze energie. Ik ben goed op weg, maar zelfs als ik 50 kilo zwaarder was dan dat ik nu ben: ik ben hot!”

De zangeres vestigde haar aandacht liever op alle positieve berichten die ze naar aanleiding van de commotie ontving. “Wat heb ik mij de voorbije dagen geliefd gevoeld”, klonk het. Gisteren gaf ze bij presentatrice Eva Jinek echter toe dat de column wél bijzonder kwetsend overgekomen is.

Prinses Amalia

Een week geleden was de 16-jarige prinses Amalia aan de beurt. De toon was genuanceerder, maar de boodschap bleef dezelfde. “Die buste heeft Amalia van haar moeder geërfd. En hoewel ze pas de 17 jaar nadert, kun je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken”, klonk het. Plots sprong hij zelfs voor haar in de bres. “Nou ja, ze eet graag frikandellen, friet met mayonaise en Vlaamse karbonaden in wijnsaus. En wat is daar mis mee? Lang leve de prinses!”

Het weekblad stopt nu de samenwerking met Brusselmans, maar dat heeft volgens de auteur niets met de hetze rond de twee bovenstaande columns te maken. “Dit was weken geleden al afgesproken en heeft te maken met de herstructurering binnen Nieuwe Revu. Het weekblad verdwijnt en wordt vanaf volgende week een onderdeel van het tijdschrift Panorama. En daarin was er geen plaats meer voor mijn columns.”

Satire

Brusselmans, die onlangs de roman ‘Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel’ uitbracht, schreef in totaal 256 columns voor het tijdschrift. “Morgen verschijnt de laatste. Binnen de rubriek ‘Overschatte mensen’ heb ik altijd bekende mensen belachelijk gemaakt om hun uiterlijk of hun verwezenlijkingen. Toen ik over Shakespeare of John Kennedy schreef, kraaide daar geen haan naar, maar wanneer het over bekende mensen van vandaag gaat, krijg je een lading kritiek over je heen. Zeker wanneer je over iemands uiterlijk schrijft en dan vooral wanneer het om vrouwen gaat. Ik schrik daar niet meer van, ook al is het duidelijk dat het om satire gaat.”

De auteur kreeg de voorbije weken heel wat berichten waarin hij een smeerlap genoemd werd, maar kreeg evengoed ook lofbetuigingen van fans. “Ik heb altijd al voor- en tegenstanders gehad en dat zal zo blijven. Ik word uitgescholden, maar ik krijg ook berichtjes omdat men het jammer vindt dat m'n column stopt. Ik blijf in elk geval met dezelfde drive verder schrijven. Je moet niet denken dat ik nu nooit meer over het gewicht van een zangeres ga spreken. Integendeel zelfs.”

Zus van Carice van Houten

Eerder moest onder meer ook de zus van Game of Thrones’-actrice Carice van Houten het bekopen in de reeks van Brusselmans in Nieuwe Revu. “Overal waar Jelka verschijnt en haar achternaam valt, zal in honderdvoud gevraagd worden: ‘Ben jij een zus van Carice van Houten?’ En vaak zal, als ze bevestigend geantwoord heeft, iemand zeggen: ‘Ik wil niet cru zijn, maar je zus is veel mooier dan jij.’ Een heel leven lang. Dag en nacht. 24/7. De zus van Carice van Houten. Je mag doen wat je wil, altijd zal gemonkeld worden: ‘Carice had het waarschijnlijk beter gedaan’.”

“Een paar jaar geleden kwam Jelka dan aankakken met haar cd getiteld: Hard Place For a Dreamer", vervolgde Brusselmans. “Iedereen zei: ‘Sorry Jelka, maar de cd van je zus Carice is veel beter’. Tjonge, wat moet die Jelka van Houten ongelooflijk gefrustreerd zijn dat ze de zus is van Carice van Houten, en ongetwijfeld heeft ze dat kreng al een miljoen keer naar de hel gewenst.”

Op Twitter lieten Carice en Jelka weten ‘not amused’ te zijn met het stuk. “Jammer, vroeger schreef hij leuk. Vandaag is het een armoedig geval. R.I.P. Hermans gevoel voor taal en humor”, meende Carice.

“Toch sneu voor Herman dat hij dit nu pas aankaart aangezien dit soort columns al zo vaak door anderen - en ook geestiger - geschreven is. Het is een beetje alsof hij nu pas de hype van de fidget spinner ontdekt heeft en komt aanhaken, terwijl ze al bijna uit de handel zijn”, reageerde Jelka.