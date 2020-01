“Ze heeft ja gezegd”: Mathieu Terryn (Bazart) is verloofd SDE

02 januari 2020

13u47

Bron: Instagram 18 Showbizz Mathieu Terryn (26) is nu écht officieel van ‘t straat. De zanger van Bazart vroeg zijn vriendin, fotografe Marie Wynants (26) ten huwelijk, en zij zei ja. Dat maakt hij bekend op Instagram.

“Ze heeft ja gezegd”, schrijft Mathieu Terryn bij een foto van het gelukkige koppel. Ook Marie deelt dezelfde foto op haar Instagram-pagina: “Ik trouw met mijn beste vriend”, schrijft ze erbij. “Jij en ik voor altijd, bro!” Het regent ondertussen felicitaties op sociale media. Onder meer Ian Thomas, Bab Buelens en Sofie Dumont wensen het koppel alle geluk van de wereld.

Mathieu en Marie gaan al lang terug. Ze leerden elkaar kennen op skireis, toen ze een jaar of negen waren. Dat vertelde Mathieu in De Morgen. “We werden beste vrienden en dat is altijd zo gebleven. Ik heb onlangs trouwens nog een foto gevonden van mijn twaalfde verjaardagsfeestje in de bowlinghal, en op die foto zaten we ook al naast elkaar. Toen ik meedeed aan Eurosong heb ik mijn liedje ‘De allermooiste van de klas’ wel voor haar geschreven, maar voorts was onze band louter vriendschappelijk. We vertelden elkaar alles, konden bij elkaar uithuilen… Toen mijn relatie met Justine vorig jaar op de klippen liep, zat ik echt diep. Marie kon dat niet aanzien en heeft me mee op reis genomen naar Griekenland, om mijn gedachten te verzetten. Daar is de vonk overgesprongen.”

“We zijn daar alle twee enorm van geschrokken: na al die jaren beste vrienden te zijn geweest, waren we ineens op slag verliefd. Dat was echt… what the fuck?! Het waren verwarrende tijden. Na vijftien jaar wordt dat meisje, tegen wie je alles zei en met wie je altijd onnozel deed, plots ook je lief. Je wil die vriendschap niet verliezen, en tegelijkertijd wil je ook niet dat je omgeving denkt dat er altijd al iets speelde.”