"Ze heeft gewacht op een koelere dag, maar nu is ze er eindelijk": tv-kok Jeroen De Pauw verwelkomt dochtertje TDS

09 augustus 2018

13u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Jeroen De Pauw is vader geworden van een dochtertje Odile. De tv-kok maakte het nieuws via de sociale media bekend. "Ze heeft gewacht op een koelere dag, maar nu is ze er eindelijk" , schreef hij. Het is al zijn derde dochtertje.

Odile De Pauw kwam gisteren, woensdag, gezond en wel ter wereld. Het meisje woog 3,5 kg en is 49 cm groot. "Ze heeft gewacht op een koelere dag, maar nu is ze er eindelijk", schreef De Pauw bij een eerste foto van het kindje. Voor Jeroen en zijn vrouw Greet is het intussen al hun derde dochtertje. Eerder werden ze al de ouders van Leonie en Suzan. De kok heeft er alles behalve moeite mee. "Echte mannen maken meisjes", grapt hij in het bijschrift.

Ze heeft gewacht op een koelere dag maar nu is ze er eindelijk: *Odile De Pauw* 💗08-08-2018 🌺 3,500 kg 🌸 49 cm 💐#babygirl #newborn #echtemannenmakenmeisjes #themorethemerrier #grotefeesttafel Een foto die is geplaatst door null (@jeroendepauw) op 09 aug 2018 om 12:28 CEST