"Ze hadden Pakistan met LSD moeten besproeien" en 5 andere bizarre uitspraken uit Johnny Depps laatste interview

22 juni 2018

17u47 1 Showbizz Het magazine Rolling Stone bracht 72 uur door in het spoor van Johnny Depp (55) en dat leidde tot misschien wel zijn meest bizarre interview ooit. Wij zetten zijn strafste uitspraken op een rijtje.

"Of ik 25.000 euro besteedde aan wijn? Onzin. Het was veel meer."

De journalist van het magazine Rolling Stone vertoefde drie dagen in het gezelschap van de Hollywoodgrootheid Johnny Depp. De acteur schonk daarbij onophoudelijk wijn bij en verblijde de reporter met verhalen terwijl hij aan een tafel zat met een grote stapel tabak naast een grote stapel hasj. Vragend naar zijn drinkgewoonte en bijhorend prijskaartje vertelde Depp: "Of ik maandelijks 25.000 euro besteed aan wijn? Onzin. Het is veel meer."

"Ik woonde ooit samen met een bankovervaller"

Terugkijkend op zijn leven vertelde de 'Pirates of the Caribbean'-ster dat hij ook ooit met een bankovervaller samenwoonde. Hij leerde hem kennen nadat hij werd opgepakt in een hostel in het Californische Venice Beach. Daarnaast vertelde hij dat hij ooit 5 miljoen dollar besteedde om de as van schrijver Hunter S. Thompson uit een kanon te laten schieten. Hunter S. Thompson schreef het boek 'Fear and Loating in Las Vegas', Johnny Depp vertolkte de hoofdrol van een aan drugs verslaafde journalist in de verfilming.

"Hij draagt oortje op de set waarin zijn teksten worden voorgezegd"

Depp zit in een rechtzaak met zijn voormalige managers. Die zeiden onder meer dat Depp op filmsets oortjes zou dragen die hem zijn teksten voorzeggen. Dat weerlegt de acteur nu in het interview. "In die oortjes spelen doedelzakken, explosies en huilende baby's", zegt hij. "Het creëert een soort waarheid. Veel mijn mijn grootste helden dateren uit de periode van de stomme film. Het zit allemaal achter de ogen, daar moet waarheid zitte. Dan maakt het niet uit wat de f*cking woorden zijn."

"Osama Bin Laden was veel eerder gepakt geweest als het Amerikaanse leger Pakistan had besproeid met LSD"

Depp is niet vies van een beetje drugs. De hallucinerende drug LSD zou volgens hem ook van pas zijn gekomen bij het opsporen van Osama Bin Laden. "Het Amerikaanse leger had hem veel sneller gevonden als ze LSD over Pakistan hadden gesproeid", vertelt hij. "Je neemt een paar grote vliegtuigen en sproeit 'LSD 25' over het hele gebied. Je doordrenkt de f*cking plaats. Alles wat er ook maar in de grotten zit, zou glimlachend naar buiten wandelen."

"Hij trok zijn eigen tand uit op restaurant"

Actrice Penelope Cruz is een van Depps beste vriendinnen en ook zij komt an bod in het interview. "Hij was de eerste aan wie ik vertelde dat ik zwanger was" zei Cruz tijdens het interview. "Hij beschermde me vanaf die dag, maar hij heeft ook een bizarre kant. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij op restaurant in Londen met Stella McCartney opeens zijn tand uittrok."