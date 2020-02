‘wtFOCK’-acteur Nathan Bouts over seksleven in ‘Flowjob’: “Ik had nog nooit een onenightstand” Lorenzo Veppi

19 februari 2020

17u30 0 Showbizz Woensdagmiddag lanceerde StuBru het nieuwe seizoen van ‘Flowjob’, een YouTubereeks waarin Flo Windey (24) zonder taboes en gêne met BV’s praat over seks en relaties. De vijf nieuwe afleveringen zijn een vervolg op de eerste reeks die in het najaar van 2019 op het YouTube-kanaal van de radiozender verschenen. En net als toen maken ook nu weer heel wat bekende gezichten hun opwachting.

In de eerste aflevering vroeg Flo Windey ‘wtFOCK’-acteur Nathan Bouts (21) de kleren van het lijf. Zo hebben de twee het over of een orgasme hebben al dan niet nodig is voor een ‘succesvol’ sekspartijtje, maar ook of Nathan steeds een condoom gebruikt en vaak masturbeert. Hij deed trouwens ook een bekentenis. “Ik heb nog nooit een onenightstand gehad.”

