'Wonder Woman' was ook slachtoffer van misbruik

14 maart 2018

12u10 0 Showbizz Lynda Carter (66), de hoofdrolspeelster uit de originele 'Wonder Woman' tv-serie, heeft bekendgemaakt dat ook zij seksueel misbruikt werd op de set. Bovendien was ze ook het slachtoffer van een gluurder.

"Dat was een zielige man", blikt ze nu terug. "Hij had een gat geboord in de muur van mijn kleedkamer. Hij begluurde me terwijl ik me aan het omkleden was. Gelukkig werd hij betrapt en meteen ontslagen. Die kerel heeft nooit meer in de filmsector gewerkt." Maar dit nare avontuur stelde niets voor bij wat haar later overkwam. "Hij was maar een kleine garnaal. Later werd ik op de set, terwijl ik mijn Wonder Woman-kostuum aan had, meermaals betast en ongewild gezoend door een hoge pief. Ik was totaal in shock. Ik leek een superheldin, maar ik voelde me machteloos. Wat kon ik doen? Het waren de jaren '70, ik was een beginnende actrice... Als ik mijn mond had opengedaan was mijn carrière voorbij geweest." Later overwoog de actrice wel om klacht neer te leggen. "Maar mijn advocaat gaf aan dat dit nutteloos zou zijn. Er waren geen getuigen, ik had geen bewijzen. Ik zou mezelf alleen maar in de problemen gebracht hebben." Maar nu, in #MeToo-tijden, durft Lynda wel te praten. "Het heeft geen zin om namen te noemen. Die man is er al lang niet meer. Maar het voelt goed om erover te praten. Ik kan mezelf weer aankijken in de spiegel. Alsof ik een schuld aan mezelf vereffend heb."