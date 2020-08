‘Wittekerke’-acteur Luk Van Mello overleden SDE

18 augustus 2020

Acteur Luk Van Mello is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend voor z'n rol al maatschappelijk werker Bob Bauterse in 'Wittekerke'.

Luk Van Mello werd geboren in Opbrakel en volgde les aan de Toneelschool van het conservatorium te Brussel. Hij was vooral actief in het theater, ook in Nederland. Zo was hij sinds 1976 lid van het Amsterdamse Toneelgroep Centrum, die in 1987 met het Publiekstheater fuseerde tot Toneelgroep Amsterdam. Na twee jaar bij dat laatste gezelschap richtte de acteur z'n eigen bedrijfje op, Mellodram B.V.

Van Mello was vooral bekend van z'n rol in ‘Wittekerke’. Drie seizoenen lang was hij er te zien als de populaire maatschappelijk werker Bob Bauterse. Ook speelde hij enkele gastrollen in de Nederlandse politiereeks ‘Baantjer’. Hij werkte ook als stemacteur. Zo was Van Mello te horen als het personage Hamm in ‘Toy Story’ en ‘Toy Story 2'. De acteur is al meer dan tien jaar niet meer actief, naar verluidt omdat hij het acteren te veel als werk ging beschouwen. Op 1 september zou de man zeventig jaar geworden zijn.

‘Wittekerke’-collega Greet Rouffaer nam al afscheid op sociale media. “Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de mooie herinneringen bewaart”, schreef ze, vergezeld van enkele foto’s van op de set.