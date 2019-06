"'Witse in de hemel': daarvoor mogen ze me altijd bellen": Hubert Damen is deze zomer koning van de herhalingen CD

24 juni 2019

00u00 0 Showbizz Door de herhalingen van 'Witse' en 'Lili & Marleen' is Hubert Damen (73) tijdens de zomermaanden niet weg te denken van het kleine scherm. Nochtans is de acteur al acht jaar met pensioen. En dat bevalt hem enorm. "Ik heb hard genoeg gewerkt, nu wil ik genieten."

Hoe zou het nog zijn met Hubert Damen? Die vraag stellen heel wat kijkers zich. En zeker nu, met de herhalingen van 'Witse' én 'Lili & Marleen', waarin hij nonkel Frans speelt. Ook op rode lopers verschijnt de acteur nooit, behalve afgelopen zaterdag. Samen met zijn kleinkinderen Laura en Nienke trok hij naar Kinepolis Brussel voor de Vlaamse première van 'Toy Story 4'. Daarin verleent Hubert voor de vierde keer zijn stem aan Mister Potato Head. "Mijn rol is wel iets kleiner geworden, omdat er veel nieuwe personages meedoen in deze animatiefilm, maar het blijft gewoon plezant. Een oude Mister Potato Head komt overeen met een oude Hubert Damen. Al mag ik zeker niet klagen. Mijn personage begint last te krijgen van reuma, maar ik voel me kerngezond. De dokter zegt altijd: 'Hubert, je moet je lichaam smeren'. En dat doe ik met witte en rode wijn of een glaasje champagne."

Werken in de tuin

Want van het leven genieten: dat is wat Hubert nu wil doen. Daarom is hij volop al zijn professionele activiteiten aan het afbouwen. "Televisie doe ik sowieso al een tijdje niet meer. Of ze moeten met iets heel interessants afkomen. En voor theater doe ik nog een paar projecten, maar heel weinig. Kijk, ik ben nu 73. Het is goed geweest, hé. Al mijn tijd gaat nu naar mijn vrouw, de familie en de tuin - dat is harder zwoegen dan vroeger." (lacht)

Wie Hubert toch nog eens aan het werk wil zien als acteur, kan dus deze zomer naar de heruitzendingen van 'Lili & Marleen' en 'Witse' kijken. "Ja, het lijkt wel het Hubert Damen-herhalingsjaar. Maar ik heb daar niets over te zeggen. Ik krijg wel een beetje rechten voor die heruitzendingen, maar dat is voor alle duidelijkheid niet zoals in Amerika."

Toch is de acteur enorm verbaasd door de hoge kijkcijfers van beide reeksen. 'Lili & Marleen' lokt gemiddeld 500.000 kijkers, 'Witse' is goed voor zo'n 200.000 fans. "En dan moet je weten dat die politiereeks tegenwoordig wordt uitgezonden om 17 uur. Hoe is dat mogelijk? Waar vinden die mensen de tijd? Al moet ik eerlijk toegeven dat ik zelf ook heel af en toe eens kijk. Uit een soort van fierheid voor mezelf. We hebben toch wel een aantal ijzersterke afleveringen gemaakt. En ik voel ook op straat dat 'Witse' nog leeft. Mensen knikken dikwijls naar me of zeggen goedendag. Al merk ik tegelijkertijd ook een zekere terughoudendheid. Ze zijn bang dat ik zelf ook een soort van Witse ben."

Mooie dood

Maar een vervolg op de reeks: dat is onmogelijk. In de film 'W.' uit 2014 sterft het personage van Hubert op de trein. "Eigenlijk wilde ik Witse zelfmoord laten plegen in de laatste aflevering van de tv-serie, maar dat vonden de VRT-bazen te luguber. Daarom hebben we in de film voor een mooie dood gekozen. Al kunnen ze misschien nog altijd een vervolg maken met als titel: 'Witse in de hemel'. Daar zitten toch veel smeerlappen waardoor hij zijn handen meer dan vol zou hebben. Ik doe meteen mee als ze me bellen." (lacht)

'Toy Story 4' is vanaf woensdag in de bioscoop te zien