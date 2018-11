‘Winterrevue @ The Movies’-gastvrouwen Katja Retsin en Anne De Baetzelier vereeuwigen hun handen in cement DBJ

22 november 2018

14u33 0 Showbizz Op 14 december gaat in de Antwerpse zaal Elckerlyc de vierde winterrevue van Stany Crets in première. Gastvrouwen Katja Retsin en Anne De Baetzelier lieten samen met regisseur Stany Crets hun handen in cement vereeuwigen.

Ook in deze vierde revue ‘Winterrevue @ The Movies’ kan Stany Crets rekenen op zijn vaste cast met onder meer Britt Van Der Borght, Patrick Onzia en Ann Van den Broeck. Bijzonder aan deze editie zijn gastvrouwen, groentjes in het theatervak, Katja Retsin en Anne De Baetzelier. Donderdagochtend was er een persvoorstelling van de show.

“Als je me tien jaar geleden had gezegd dat ik ooit aan een revue zou meedoen, had ik daar eens goed mee gelachen”, zei Katja eerder. “Noem het een soort midlifecrisis, waardoor ik me nu in allerlei gekke avonturen stort. Ik kijk er heel erg naar uit om met Anne samen te werken. Ze weet wat ze wil en we hebben allebei hetzelfde gevoel voor humor. Je krijgt dus twee presentatrices voor de prijs van één.”