"Will Smith maakt het officiële WK-lied" DBJ

23 mei 2018

09u00

Bron: ANP 0 Showbizz Will Smith (49) zingt het officiële lied van het WK-voetbal in Rusland. Dat weet Billboard te melden op basis van bronnen rond de zanger. Will zou de 'anthem' van het WK aanstaande vrijdag samen met Nicky Jam en de Kosovaarse zanger Era Istrefi uitbrengen.

In eigen land is er na de heisa rond Damso heel wat te doen rond het Belgische WK-lied. Natalia maakte er eentje, net als Pat Krimson en Steve Tielens. Het officiële zou vrijdag voorgesteld worden door Will Smith.

De geruchten dat Will en Nicky Jam aan een WK-nummer werkten kwamen eerder al op gang. In een radioprogramma bevestigde de manager van Nicky dat de zanger samen met Will in Boedapest is om de laatste hand te leggen aan het lied. Het nummer zou geproduceerd worden door Duplo.

Het WK gaat op 14 juni van start in Rusland.