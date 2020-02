‘Wild Wild West’-acteur Robert Conrad op 84-jarige leeftijd overleden Redactie

09 februari 2020

11u31

Robert Conrad, de Amerikaanse acteur gekend voor zijn rol in de televisieserie "Wild Wild West", is overleden op 84-jarige leeftijd. Dat berichten Amerikaanse media.

Volgens Jeff Ballard, woordvoerder van de familie, overleed Conrad na hartfalen in Malibu, in de Amerikaanse staat Californië.

Conrad werkte eerst als een melkboer en later zanger in een nachtclub. Zijn televisiecarrière ging van start in 1959 toen hij meedeed aan de show “Hawaiian Eye”, nadat hij naar Los Angeles was verhuisd. Tussen 1965 en 1969 speelde hij de rol van James T. West, een agent van de Secret Service, in “Wild Wild West”.

Hij speelde ook in het oorlogsdrama “Black Sheep Squadron”, waarin hij de rol van majoor Greg “Pappy” Boyington vertolkte. In 2002 speelde hij voor het laatst mee in een film.