"Wil je mij ontmaagden, aub?": Kirsten Janssens wordt bedolven onder oneerbare voorstellen DBJ

06 april 2018

18u10 8 Showbizz Kirsten Janssens (35) van 'The Sky Is The Limit' wordt bedolven onder oneerbare voorstellen. " Elke dag krijg ik wel vijftien vunzige berichten van mannen die ik niet ken. Walgelijk!"

"Ik vraag me af of je me wilt ontmaagden", vraagt iemand via Facebook Messenger aan de realityster. Kirsten was zo verbouwereerd, dat ze het bericht deelde op Facebook. "Ik heb al veel in mijn mailbox gehad, maar dit slaat toch echt wel alles", schrijft ze erboven. Daarbij stelt ze meteen de vraag of mannen foto's van hun geslachtsdelen achterwege kunnen laten. 'DISGUSTING', noemt Kirsten het.

"Het is niet de eerste keer dat ik zulke oneerbare voorstellen krijg", aldus de Limburgse. "Elke dag wanneer ik mijn mailbox open doe, lees ik wel vijftien berichten van mannen. Al was dit wel een heel uitzonderlijke. Veel van die berichten zijn echt walgelijk. Die mannen zeggen dan dat ze goed voor mij zullen zijn en dat ze voor me gaan zorgen, maar het is gewoon zielig. Alsof ik daar ooit op zou ingaan."

Libido

De persoon die vraagt om ontmaagd te worden, is geen onbekende voor Kirsten. "Twee jaar geleden stuurde hij ook al een bericht, maar toen heb ik er niet op geantwoord. Nu wel, maar nadien heb ik hem ook wel geblokkeerd. Ik heb ondertussen trouwens al meer dan 75 mensen geblokkeerd, allemaal mannen met oneerbare voorstellen of die hun gal spuwen omdat ze mij op televisie zien."

Kirsten kampt volgens zichzelf met een verkeerd imago. "Kijk, ik ben een vrouw met een hoog libido, maar de mannen met wie ik naar bed ben geweest kan je nog altijd op één hand tellen. Ik vind dit type gewoon vieze mannetjes, die bovendien erg respectloos zijn."