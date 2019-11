"Wie zet nu z'n wekker om 4 uur? Da's midden in de nacht!": Koen Wauters en Jonas Van Geel presenteren vandaag de ochtendshow op Qmusic DBJ

22 november 2019

00u00 0 Showbizz Met kleine oogjes kruipen Koen Wauters (52) en Jonas Van Geel (34) vanochtend achter de micro's van Qmusic. Zij presenteren voor Rode Neuzen Dag voor één keertje de ochtendshow in de plaats van Sam, Wim en Inge. Al kent Jonas al iets van slaapgebrek, nu hij een baby in huis heeft. "Ik moet een paar keer per nacht m'n bed uit, ja."

Qmusic klinkt vanochtend een tikje anders. Niet alleen de vertrouwde stemmen van Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere leiden je door de ochtendspits, ook Jonas Van Geel en Koen Wauters zijn present. En dat allemaal door een 'verloren' weddenschap.

"Koen en ik waren enkele weken geleden te gast in de Q-ochtendshow", vertelt Jonas. "We beloofden toen dat we die zouden presenteren als de luisteraars binnen een week 5.000 tickets zouden kopen voor Rode Neuzen Dag XL op 29 november. Dat bleek snel gebeurd. Het heeft ons verrast, maar het is fijn om te weten dat de mensen erbij bij willen zijn en achter het project staan." Intussen zijn trouwens álle 15.000 tickets voor Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis de deur uit.

Bravo, Wim en co.

Om een ochtendshow te presenteren, rinkelt de wekker vroeg. Zéér vroeg. "De mijne staat om 4 uur 's morgens - we moeten al om 5 uur in de studio zijn", zegt Jonas. "Dat is gewoon midden in de nacht, jongens! Ook als acteur moet ik vaak vroeg uit de veren om op de set te staan, maar dat Sam, Wim en Inge dat élke dag klaarspelen, is gewoon ongelooflijk."

Nochtans is Jonas de jongste tijd wel wat gewend als het op korte nachten aankomt. In juni werden hij en Evelien Bosmans immers papa en mama van hun eerste kindje, Charlie. "En die moet elke ochtend om zes uur eten. Hij is ook nog niet echt aan het doorslapen en dus moeten we nog een paar keer per nacht opstaan."

Pas op, Wim en co.

Van de tv-studio's en opnamesets naar de radiomicro, Jonas ziet het helemaal zitten. "Al vind ik wel dat er gerust wat meer gepraat mag worden op de radio. Daar worden zoveel liedjes gedraaid! (lacht) Laat ik dan tenminste zelf de nummers kiezen. Zoals mijn nieuwe song met Jelle (Cleymans, red.), bijvoorbeeld. Desnoods ram ik die door hun strot." (lacht)

Helemaal weg van de radio is het vaste ochtendtrio van Qmusic niet. "Ik ga ervan uit dat Sam, Wim en Inge van alles voor ons in petto hebben. Net zoals wij dat voor hen hebben op de Rode Neuzen Dag XL", grijnst hij.

Die show wordt een groots spektakel. Openingsact is de Britse wereldster Mabel - dochter van Neneh Cherry - die dit jaar een grote hit scoorde met 'Don't Call Me Up'. Ook Eurovisiesongfestival-winnaar Duncan Laurence komt zijn 'Arcade' zingen. Voorts passeren Ibe, K3 en Blackwave. Jonas leidt het hele spektakel samen met Koen Wauters in goede banen. In de loop der jaren zijn de twee hechte collega's geworden. "Vrienden zelfs, zou ik durven te zeggen", aldus Jonas. "Al is onze manier van werken heel verschillend. Ik ben meer van de Sturm und Drang, terwijl Koen net heel veel rust uitstraalt. Het zijn twee heel verschillende energieën die volgens mij samen perfect matchen."