"Wie is die vrouw": Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ doet tv-kijkers schrikken met onherkenbaar nieuw uiterlijk TDS

06 juli 2018

16u38

Bron: RTL BOULEVARD 0 Showbizz De Nederlandse 28-jarige realityster Samantha De Jong, beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, heeft heel wat kijkers doen schrikken. Ze was zopas te gast bij RTL Boulevard, waar ze kwam vertellen dat ze haar leven weer op de rails staan. Het was evenwel haar uiterlijk dat met alle aandacht ging lopen.

Samantha werd begin dit jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Overmatig druggebruik, zo bleek al snel. Nu, een halfjaar later, heeft ze zich herpakt. "Ik heb een halfjaartje rust gehad, maar het gaat nu gelukkig allemaal de goede kant op", vertelde ze bij RTL Boulevard. "Ik ben echt heel erg depressief geweest, en in die tijd was ik helemaal anders. Maar nu ik gewoon weer de oude ben maakt het mij onwijs blij dat ik weer voor mijn kinderen kan zorgen, en weer van hen kan genieten. En zij genieten ook weer meer van mij. Het gaat gewoon heel erg goed."

Het leven lacht haar duidelijk weer toe. "Ik heb een nieuw huis, ik heb een nieuw leven. En misschien wel een nieuwe carriere in de tv-wereld", zei ze. Er hoorde blijkbaar ook een compleet nieuw uiterlijk bij, want volgens de kijkers is Barbie onherkenbaar veranderd.

"Wat?? Is dit Barbie? Ze ziet er zo anders uit!", schreef een kijker. "Ze lijkt echt 30 jaar ouder, ik herken haar amper, meent ook iemand anders. En ook: "Wie dacht ook dat dit echt iemand anders was?", "Oh mijn god dat mens ziet er heel anders uit nu", en "Is dit wel Barbie?". Sommigen kunnen het ook niet geloven: "Dit is niet Samantha!".

Bekijk hier zelf haar nieuwe look: