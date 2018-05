"Wereldprimeur": Studio 100 gebruikt rijdende tribunes en speciale hoofdtelefoons voor musical '40-45' TDS

30 mei 2018

17u19

Bron: BELGA 0 Showbizz Voor de musical '40-45' gebruikt Studio 100 rijdende tribunes. Om het publiek een nog intensere ervaring te bezorgen, krijgt elke bezoeker in de zaal het geluid binnen via een speciale hoofdtelefoon. "Door deze vernieuwende technologie zijn er ook voorstellingen mogelijk voor blinden en slechtzienden met audiodescriptie, meteen ook een wereldprimeur in het musicalgenre", zegt bezieler Gert Verhulst.

De nieuwe musical over de Tweede Wereldoorlog vindt plaats in een grote musical-arena in een wei in Puurs. Deze tijdelijke musical-arena wordt het nieuwe Studio 100 Pop-Up Theater, dat later ook dienst zal doen voor andere producties.

Het entertainmentbedrijf uit Schelle toonde woensdag aan de pers een eerste glimp van de rijdende tribunes. Het technisch concept van '40-45' met de rijdende tribunes is volgens Verhulst "een absolute wereldprimeur".

De muziek voor de voorstelling, die gecomponeerd werd door Will Tura en Steve Willaert, wordt ingespeeld door het 60-koppig Symfonieorkest Vlaanderen. "Door hoofdtelefoons zal het publiek de muziek, de geluidseffecten en de stemmen van de acteurs nog directer en intenser beleven", legt Verhulst uit. "De hoofdtelefoons stellen ons in staat om speciaal voor blinden en slechtzienden voorstellingen met audiodescriptie te organiseren. Bovendien kunnen er ook voorstellingen in het Frans doorgaan, waarbij de stemmen van de Vlaamse acteurs live gedubd worden."

De bouw van het Pop-Up Theater verloopt volgens Verhulst voorspoedig. Op dit moment is de ruwbouw klaar en kan gestart worden met de afwerking. '40-45' speelt zich af in Antwerpen, vlak na de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De première staat gepland op 7 oktober in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. De musical is nu al verlengd tot en met 2 december 2018. Er zijn al 155.000 tickets verkocht.