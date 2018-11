“Wendy Van Wanten en Frans zijn opnieuw een koppel” TK

18 november 2018

18u19

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Vorige maand liet Frans Vancoppenolle (56) via een bericht op Instagram weten dat zijn relatie met Iris Vandenkerckhove (58) - ons beter bekend als Wendy Van Wanten - op de klippen was gelopen. Intussen zouden de twee wel opnieuw samen zijn, meldt Showbizzsite.

Het nieuws dat de twee weer een koppel vormen, vernam Showbizzsite uit ‘betrouwbare bron’. De twee zouden weer samen zijn en Frans zou opnieuw zijn taken als manager van Wendy opgenomen hebben. Frans noch Wendy wilden het nieuws echter bevestigen.

Wendy en Frans leerden elkaar kennen tijdens het programma ‘Wie Wordt De Man Van Wendy?’ en waren 12 jaar lang een koppel. Ze hebben samen ook een dochtertje, Estelle (10). Frans liet uitschijnen dat de reden voor hun breuk terug te leiden was tot Wendy’s zoon Dylan. Moeder en zoon waren twee handen op één buik tot Frans in het leven van Wendy kwam. Ze zagen elkaar jarenlang niet, tot Dylan in 2013 met een hartverscheurende brief in Dag Allemaal opnieuw toenadering zocht tot zijn moeder. Sindsdien werken de twee aan de heropbouw van hun relatie.

De toenadering tussen Wendy en Dylan zou voor problemen gezorgd hebben tussen Wendy en Frans. “Plots stond ik op straat”, vertelde Frans in een intussen verwijderde Instagrampost. “Met niets, en dat na 12 jaar alles te hebben gedaan uit liefde voor haar. Ik ben helemaal nooit van plan geweest om haar in de steek te laten, integendeel. De relatie was altijd mijn steun en toeverlaat in goede en kwade dagen. Helaas is iemand tussen ons komen te staan die van in het begin tegen mij was.”