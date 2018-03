"Welkom in Zuid-Afrika": videodagboek van culinaire wereldtour Piet Huysentruyt JD/TDS

Na succesvolle passages in Kortrijk, Japan, Bali en Singapore zijn Piet Huysentruyt en zijn keukenteam in het Zuid-Afrikaanse Franschhoek aan het laatste hoofdstuk van hun 'Likoké On Tour' begonnen. Tot 15 maart serveert Piet er in feestzaal The Conservatory zijn allerbeste gerechten. K3-oprichter William Vaesen woont al jaren in Zuid-Afrika en zorgde voor prachtige kunstwerken in de zaal. Proef mee van de sfeer in het filmpje.