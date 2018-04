"Welkom in de AA": Alex Agnew lanceert eigen podcast EDA

02 april 2018

10u39 1 Showbizz Alex Agnew start op 9 april met zijn eigen podcast. In 'Welcome to the AA!' gaat de comedian elke week op zoek naar mensen of onderwerpen die deel uitmaken van zijn leefwereld. " Al jarenlang kijk ik naar talkshows op tv en vraag ik me af waarom niemand vragen stelt over onderwerpen die mij interesseren."

Samen met partner in crime en man achter de knoppen Andries Beckers ontvangen ze gasten uit binnen- en buitenland en bespreken ze de stand van alles wat hen aanbelangt.

Agnew: "Al jarenlang kijk ik naar talkshows op tv en vraag ik me af waarom niemand vragen stelt over onderwerpen die mij interesseren. Waarom alles toch herleid moet worden tot een soundbyte of een of ander promopraatje? De ideale manier om dit wel te doen zonder enige inmenging is een podcast", klinkt het. "Wat je zelf doet, doe je beter! Welcome to the AA!”

Vanaf maandag 9 april 2018 gaan de eerste 2 episodes online via o.a. iTunes alsook het AlexAgnewOfficial youtube kanaal .

Eerste gast: Marcel Vanthilt

De eerste gast wordt Marcel Vanthilt. Agnew was amper 15 toen Marcel Vanthilt in 1987 zijn debuut bij MTV maakte en net zoals zo veel generatiegenoten werd ook Alex Agnew in die periode muzikaal gevormd door het fenomeen MTV. Doorheen de jaren zat Agnew geregeld bij Marcel Vanthilt aan tafel in diverse TV programma’s dus werd het tijd om de rollen om te draaien.

In deze episode komen we onder meer te weten dat beide heren een voorliefde voor anarchie delen maar ook gemeenschappelijke eye openers hebben in de “Sapiens” en “Homo Deus” boeken van Yuval Noah Harari.

Verder vertelt Marcel Vanthilt wat ie zo hard mist op de radio, neemt hij de luisteraars terug naar enkele van zijn memorabele interviews in de MTV periode en blijkt zijn oudste zoon meer fan van de stiltes tussen de songs op zijn nieuwe plaat CASHCASH dan van de songs zelf.

Ook Tom Waes, Geert Hoste en Sven De Ridder

Toekomstige gasten voor april-mei zijn Tom Waes, Geert Hoste, Ben Dandois (MMA Kampioen en pionier op vlak van Mixed Martial Arts in België), Xander De Rycke en Sven De Ridder

Meer info: www.alexagnew.be/WTTAA