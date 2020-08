"We wonen nog maar samen sinds de lockdown”: corona bracht Annie Geeraerts (94) en haar partner dichter bij elkaar

Showbizz

Niemand is te oud voor de liefde, vraag dat maar aan Annie Geeraerts (94). In ' De zomer van ' vertelt 'de bomma' uit 'Familie' honderduit over haar partner Paul (89), met wie ze nu vier jaar een relatie heeft. Corona bracht hen nóg dichter bij elkaar, maar net op het moment dat niets nog verkeerd leek te kunnen gaan, sloeg het noodlot toe. "Paul moet opnieuw leren stappen."