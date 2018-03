"We waren te oud, te duur, en te koppig": Margriet Hermans en Michel Follet móesten weg bij VRT Jan Ruysbergh

13 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Margriet Hermans (63) is in haar sas nu ze weer een talkshow mag presenteren. Op Eclips TV, de zender voor 55-plussers waarop ook haar ex-VRT-collega Michel Follet (58) zijn ding doet. Een comeback, dus. Maar niet door de grote poort. "Op een terugkeer naar de VRT moet ik niet rekenen. Daar werd ik als een oude plant bij het vuilnis gezet", zegt ze in Dag Allemaal.

Het had voor Dag Allemaal wat voeten in de aarde om Margriet Hermans en Michel Follet samen te krijgen, want de twee voormalige VRT-coryfeeën hebben het in de herfst van hun carrière ineens weer razend druk. Margriet ontvangt ons in haar gezellige huis in Oud-Turnhout, met weids uitzicht op de velden. De twee hebben elkaar al even niet meer gezien, maar het ijs hoeft niet te worden gebroken. Spontaan borrelt de ene herinneringen na de andere op. "Ik heb vanaf moment één Margriets muziekcarrière gevolgd", zegt Michel. "Een goede zangeres, dat had ik meteen in de mot. Ondanks de lelijke platenhoezen. Op één van je eerste singles was je gezicht in oranje en blauw afgedrukt. Je zag eruit als een buitenaards wezen!"

Samen playbacken

Margriet lacht "Och, Michel en ik zijn elkaar in die jaren zo vaak tegenkomen, en toch hebben we nooit echt samen iets gedaan", zegt ze. "Toch wel", zegt Michel. "Op je eerste album staat nog een duet van ons, ‘Mijn hart is te groot’, met een parlando van mij. We hebben dat nog geplaybackt in ‘Mike Aan Zee’."

En nu kruisen jullie paden weer als gezichten van Eclips TV. De zender voor de iets rijpere kijker, zoals dat zo fijn omschreven wordt.

Margriet: Het zou beter voor de iets rijkere kijker zijn, dan hadden we meer budget. (bulderlacht)

