“We hebben een boerderij gekocht op het platteland”: Herman Brusselmans trekt met zijn Lena weg uit Gent

16 oktober 2019

06u00

Bron: GAIA/TV FAMILIE 2 Showbizz Herman Brusselmans (62), opnieuw als jurylid te zien in ‘De Slimste Mens’, woont sinds jaar en dag op een appartement in Gent. Eind vorig jaar trok zijn Amsterdamse vriendin Lena (28) bij hem in. En sindsdien wandelde de schrijver niet langer in z’n eentje maar gezellig met Lena door de binnenstad. Maar Herman heeft nu een drastische beslissing genomen. Hij verhuist naar het platteland, zo schrijft hij in zijn column voor dierenrechtenorganisatie GAIA.

“De stad kan me niet meer bieden wat ik van haar nodig heb”, aldus de schrijver. “Alles wat hier te groot is, wordt te klein. Ik zie ’s nachts te weinig sterren, te weinig vleermuizen.” Hermans verhuisplannen zijn heel concreet. Hij heeft een boerderij gekocht in het Oost-Vlaamse Evergem. Er is wel nog wat werk aan. “De boerderij behoorde toe aan twee broers en een zus, alle drie hoogbejaard en ongetrouwd. Alles is hoogstnodig toe aan verandering, noem het verbetering. De elektriciteit, het gas, de plafonds, de ramen, het erf... Dat kan wel een jaar duren.”

Dieren houden

Naast zijn boerderij is een weide. En Herman, die zo verknocht was aan de stad, wil nu zelfs dieren gaan houden. Twee koeien en een ezel, bijvoorbeeld. “Dat zijn prettige, lieve dieren, die weleens onterecht voor dom worden versleten”, aldus Brusselmans. Herman heeft zelfs al namen in gedachten. De koeien zullen Griet en Kristien heten, naar z’n twee favoriete schrijfsters: Op de Beeck en Hemmerechts.

Hermans keuze is verrassend. In 2016 vertelde hij nog dat hij van plan was naar Lena’s thuisfront Amsterdam te verhuizen. Maar dat gebeurde dus niet. Wat wél nog op de planning staat, is gezinsuitbreiding. “Er komt een kind, in 2021 of 2022", zei Herman recent. Misschien heeft dat ook wel iets met zijn verhuizing te maken. Want als zoon van een veehandelaar groeide Herman zelf op het platteland op.

