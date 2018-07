"Wat wou je nog bewijzen?": Natalia rouwt om Belgische avonturier Marc Sluszny TDS

05 juli 2018

Natalia heeft een emotioneel bericht op Instagram geplaatst. Ze is geschokt over de verdwijning van de Belgische avonturier Marc Sluszny, en reageert vol ongeloof. "Ik vroeg het je enkele weken geleden nog: is het echt nodig om zo diep te gaan? Wat wou je nog bewijzen?", schrijft ze.

Zopas raakte bekend dat er geen bergingsactie komt naar de vermiste Belgische avonturier Marc Sluszny. Die verdween vorige week donderdag tijdens een duikpartij in het zuiden van Frankrijk. De avonturier was met een collega op 125 meter diepte aan het duiken, toen ze elkaar kwijtspeelden. De andere duiker raakte nog boven en sloeg alarm, maar Sluszny werd niet meer gevonden.

Natalia is in rouw. "Ik kon het vorige week niet geloven... En dat kan ik nu nog steeds niet", schrijft ze op Instagram. "Ik vroeg het je enkele weken geleden nog: is het echt nodig om zo diep te gaan? Wat wou je nog bewijzen? Maar ik snap het, echt. Want op de een of andere manier ben ik zoals jij, toch?"

Ze zal alle momenten die ze samen met de duiker spendeerde missen. "Onze gekke, open, hoogstaande psychologische gesprekken, je stomme grapjes, je bedenkelijke antwoorden op mijn vragen, je reacties op het emotionele advies dat ik je gaf, je uitdagen, en je steun wanneer ik iets 'straf' deed", schrijft ze. Ze wil Sluszny ook bedanken. "Bedankt om mijn papa te steunen, bedankt voor het privilege om jou de afgelopen 8,5 jaar te mogen kennen, voor onze onvergetelijke avonturen. Marcus, jij mag en zal altijd mijn wingman zijn".