"Wat een prachtig album! Getekend D. Otan": Bol.com slaat toe in Dotan-rel TDS

17 april 2018

11u25

Bron: BOL.COM 2 Showbizz Voor zij die het zouden gemist hebben: Dotan is afgelopen weekend flink door de mand gevallen. De Nederlandse zanger werd er door de Volkskrant op betrapt er liefst 140 nepprofielen op na te houden om zijn online populariteit te vergroten. Maar mocht alle ophef je toch zijn ontgaan, dan geeft bol.com het jou op hilarische wijze toch graag mee.

Op geniale en gevatte wijze inhaken op de hot topics uit de actualiteit: het is intussen een gewoonte geworden bij het social media team van webshop bol.com. Onlangs was er nog het 'Huisje, tuintje, retourtje', waarmee ze met een serieuze knipoog verwezen naar de escapades van 'Temptation'-Tim. Dit keer is zanger Dotan kop van jut. "Prachtig album", delen ze een beoordeling van de plaat '7 Layers'. Een recensie geschreven door ene - hoe kan het ook anders - 'D.otan'.

Lees verder onder de foto

Bol.com deed er evenwel nog een schepje bovenop. Meteen regende het wel erg lovende reacties voor het team achter de webwinkel:

Maar al snel moesten ook zij 'toegeven' dat er een en ander niet klopte aan de berichten:

Ook op de commentaren van de volgers haakten ze, tot groot jolijt van het internet, meteen in:

De geniale actie is een echte hit op internet en de sociale media. De teller staat inmiddels op bijna 25.000 likes. Het bericht werd ook al bijna 700 keer gedeeld.

Wat voorafging

De Volkskrant meldde zaterdag dat er jarenlang op sociale media fanmail over Dotan is gepost door nepaccounts. Het ging om 140 nepprofielen die zijn aangemaakt op Twitter, Facebook en Instagram om het imago van de zanger op te poetsen. Er werden onder meer verhalen verzonnen over een terminale patiënt die Dotan zou hebben geholpen.