“Wat een flop”: groots aangekondigde comeback van artiest blijkt opgezet spel

10 augustus 2019

09u43

Bron: ANP/Twitter 0 Showbizz Amerika wachtte donderdagavond in spanning af: welke mystery guest zou in alle grote talkshows aanschuiven? De wildste geruchten gingen rond, van Rihanna tot Adele die een comeback aan zou kondigen. Het bleek te gaan om acteur Will Ferrell, die als zijn Anchorman-typetje Ron Burgundy alle shows afliep.

Ferrell schoof aan om het tweede seizoen van zijn ‘The Ron Burgundy Podcast’ te promoten. Zo onthulde de 52-jarige acteur in ‘Jimmy Kimmel Live!’ zijn ideale podcastgasten. Naast Kimmel ziet Ron Burgundy een gesprek met de paus wel zitten.

Na Jimmy Kimmel kregen ook onder anderen Stephen Colbert, James Corden en Seth Myers de maffe nieuwslezer - al dan niet via een video - over de vloer. Ferrell kroop in 2004 voor het eerst in de huid van Burgundy voor de film ‘Anchorman: The Legend of Ron Burgundy’. Het vervolg, ‘Anchorman 2: The Legend Continues’, volgde in 2013.

Verdeeld

De reacties van kijkers waren erg verdeeld. “Ik vond dit absoluut niet amusant, geen seconde”, schreef iemand. Of ook: “Wat een grote teleurstelling is dit” en “Ferrell, de moppen beginnen tegen te steken. Toen ik geruchten over de mystery guest hoorde was ik enthousiast. Maar dit is gewoon fake news!”

Anderen konden de hele opzet wél appreciëren. “Geweldig toch, Will Ferrell doet het opnieuw”, schreef iemand. “Waarom doen jullie allemaal of Will iets fout heeft gedaan? Het was nu eenmaal een sketch. Ik begrijp al die negatieve commentaren niet”, liet een andere kijker weten.