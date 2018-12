“Wanneer je voor jezelf een nieuwjaarsgeschenkje koopt”: ‘Timtation’ pakt uit met nieuwe luxewagen TDS

27 december 2018

16u29 0 Showbizz Tim Wauters (31), beter bekend als ‘Timtation’, heeft zichzelf getrakteerd op een wel heel opmerkelijk geschenk. Via de sociale media laat hij weten dat er binnenkort een gloednieuwe sportwagen voor de deur staat. Tim koos voor een Chevrolet Camaro SS: een wagen waar ook een stevig prijskaartje aan vasthangt.

“Wanneer je voor jezelf een nieuwjaarsgeschenkje koopt”, schrijft ‘Temptation’-Tim laconiek bij een foto van zijn nieuwe wagen. Hij is duidelijk trots op zijn nieuw speeltje. De Chevrolet Camaro is een populaire Amerikaanse sportwagen die wordt geproduceerd door de Chevrolet Motor Division van General Motors. Hij werd destijds geïntroduceerd als concurrentie voor de Ford Mustang, en wordt nog steeds vlot verkocht.

Aan zo’n snelle bolide hangt natuurlijk een prijskaartje. De wagen kost al snel zo’n 23.000 euro voor het instapmodel. Of Tim een nieuw model heeft aangeschaft, of een tweedehands exemplaar, is niet bekend. Maar het is zijn vrienden hoe dan ook niet ontgaan dat zijn nieuwe wagen niet goedkoop is. “De zaken gaan goed zo te zien”, reageren zij met een knipoog. Of ook: “Amai, ik ga ook meedoen aan Temptation Island!”