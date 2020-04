“Wagen van Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ was niet verzekerd” TDS

21 april 2020

09u27

Bron: Regio15 NL 0 Showbizz De wagen waarin Samantha de Jong (30), bij ons beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, als passagier zat toen ze De wagen waarin Samantha de Jong (30), bij ons beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, als passagier zat toen ze zondagavond betrokken raakte bij ernstig een ongeval nabij Den Haag , was volgens een regionale Nederlandse nieuwssite niet verzekerd.



Samantha, vooral bekend van de realityseries waarin ze Barbie werd genoemd, raakte zondagavond betrokken bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor en tegen het hekwerk van het viaduct botste. “Deze ochtend volgt er een medische update”, stelde haar manager Jake Hampel maandagochtend. “De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dat al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn.”

De politie meldt op Twitter dat er drie personen in de auto zaten. Een van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De andere inzittenden raakten ook gewond, ook zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Naar verluidt sloeg de bestuurder eerst op de vlucht. Tegelijk kwam ook in de Nederlandse media aan het licht dat de auto onverzekerd zou zijn, wat wettelijk strafbaar is. Een check bij de bevoegde diensten bevestigt dat, al laten zij in de lokale media weten dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de correctheid van die gegevens.

De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gaat volgens de nieuwssite onderzoek doen naar het auto-ongeluk. Samantha kreeg later haar eigen reeks samen met haar toenmalige man Michael van der Plas. Samen kregen zij twee kinderen: dochtertje Angelina en zoontje Milano.

