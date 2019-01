“Vuil, vies en vettig”: Hoe is het nog met Sien & Maria? DBJ

31 januari 2019

15u25

Bron: Kameraki 3 Showbizz Een tiental jaar geleden gingen poetsdames Sien en Maria in het VTM-programma ‘Schoon en Meedogenloos’ samen op pad om alles te bestrijden wat “vies, vuil en vettig” was. Geen enkel huis was te smerig voor de twee dames. Maar hoe gaat het nu met hen?

We treffen de dames in het huis van Sien, die pannenkoeken en taart heeft klaarstaan. Sien is nog steeds actief als adviseur in een schoonmaakbedrijf, Maria - ondertussen 80 lentes oud - geniet van het leven. “Maar ik heb vorig jaar nog een duosprong gedaan vanop 4000 meter”, vertelt ze.

We schotelen hen een oud fragment voor van ‘Schoon en Meedogenloos’ en dat brengt meteen oude herinneringen naar boven. “Ik herinner me dat ik kasten opentrok waar de muizen en ratten dood inlagen”, weet Maria nog.